Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > A Milli Futbol Takımı gençleşti

A Milli Futbol Takımı gençleşti

A Milli Futbol Takımı'nda, 2018 'na katılma iddiasının bulunduğu son karşılaşma olan İzlanda maçına göre, Karadağ karşısında yaş ortalaması 3 yaştan fazla düşt. Lucescu, Karadağ karşılaşmasında, İzlanda maçının ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 12:27
A Milli Futbol Takımı gençleşti

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı FIFA 'na katılma hakkını elde edemeyen A Milli Futbol Takımı'nda, 2018 yılında oynadığı ilk hazırlık maçlarında kadrosundaki yaş ortalaması düştü.

Rumen teknik adam Mircea Lucescu, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynadığı ve gruptan çıkma iddiasını taşıdığı son mücadele olan İzlanda karşılaşmasına göre, son oynanan Karadağ hazırlık maçında yaş ortalamasını 3 yaştan fazla düşürdü.

Eylül ayında başlayacak UEFA Uluslar Ligi'ne hazırlanan Ay-yıldızlı ekibin, 6 Kasım 2017'de Eskişehir'de oynadığı İzlanda maçında yaş ortalaması 28,5 iken, dün oynanan Karadağ mücadelesinde ise yaş ortalaması 25,2 oldu.

A Milli Futbol Takımının, geçtiğimiz cuma günü Antalya'da oynadığı İrlanda Cumhuriyeti maçındaki yaş ortalaması ise 26,3'tü.

İLK 11'DE 6 DEĞİŞİKLİK

Lucescu, Karadağ karşısında, İzlanda karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'de tam 6 değişiklik yaptı.

Rumen teknik adam, İzlanda maçında ilk 11'de sahaya çıkan deneyimli isimler Emre Belözoğlu, , , , ve 'in yerine Karadağ maçında , Okay Yokuşlu, , Yusuf Yazıcı, Mahmut Tekdemir ve 'i ilk 11'de sahaya sürdü.

İzlanda maçında ilk 11'de sahaya çıkan Nuri Şahin, bu karşılaşmanın ardından genç oyunculara şans vermek adına kariyerini noktaladığını açıklamıştı.

İZLANDA MAÇI İLK 11'İ

A Milli Futbol Takımının, 6 Kasım 2017'de İzlanda ile oynadığı maçtaki ilk 11'i ve yaş ortalaması şöyleydi:

Oyuncu adıYaş
Volkan Babacan29
Kaan Ayhan23
Çağlar Söyüncü21
Mehmet Topal32
Caner Erkin29
Emre Belözoğlu37
Nuri Şahin29
Arda Turan31
Oğuzhan Özyakup25
Cenk Tosun26
Burak Yılmaz32
TOPLAM314
YAŞ ORTALAMASI28,54

KARADAĞ MAÇI İLK 11'İ

Ay-yıldızlı ekibin, dün oynadığı Karadağ hazırlık maçındaki ilk 11'i ve yaş ortalaması şu şekilde oldu:

Oyuncu adıYaş
Volkan Babacan29
Kaan Ayhan23
Çağlar Söyüncü21
Mehmet Topal32
Hasan Ali Kaldırım28
Mahmut Tekdemir30
Okay Yokuşlu24
Cengiz Ünder20
Yusuf Yazıcı21
Hakan Çalhanoğlu24
Cenk Tosun26
TOPLAM278
YAŞ ORTALAMASI25,27

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Futbol Takımı gençleşti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN