Beşiktaş kaç defa hangi yıllarda şampiyon oldu? (Beşiktaş şampiyonluk sayısı)

2015-2016 sezonunda Jose Sosa ve Mario Gomez'in liderliğinde mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta Mario Gomez 26 golle gol kralı olmuştu. Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan, Gökhan Töre gibi yerli oyuncularından da katkı alan Şenol Güneş; Beşiktaş'a 2008-2009 sezonundan sonra siyah beyazlı taraftarlara şampiyonluk sevinci yaşattı. Geçtiğimiz sezon ise Jose Sosa ve Mario Gomez'in ayrılışının ardından takıma katılan Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar'ın performansları yükselişe geçince bir de Cenk Tosun faktörü devreye girince Beşiktaş üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki başarısıyla tüm dünyanın dikkatini çeken Beşiktaş; Şampiyonlar Ligi ikinci tur eşleşmesinde Alman devi Bayern Münih'e elenerek lige döndü. Pepe, Talisca, Quaresma, Babel, Vagner Love, Negredo, Tolgay Arslan, Medel, Fabri gibi yıldızlarıyla takımdaşlık örneği sunan Beşiktaş bu sene de şampiyonluğun önemli adaylarından. Şenol Güneş; üçüncü kez üst üste şampiyon olmak için Fatih Terim, Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman ile çekişiyor. Bu rekabetten en karlı çıkan ise futbolseverler...

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYON OLDUĞU SEZONLAR

1959-60 sezonu, 1965-66 sezonu, 1966-67 sezonu, 1981-82 sezonu, 1985-86 sezonu, 1989-90 sezonu, 1990-91 sezonu, 1991-92 sezonu, 1994-95 sezonu, 2002-03 sezonu, 2008-09 sezonu, 2015-16 sezonu, 2016-17 sezonu

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon da şampiyon olarak 15 şampiyonluğa ulaştı ve formasında 3 yıldız taşıma hakkını elde etti.

NOT: Türkiye 1.Liginin başladığı tarih TFF tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulunun 09.05.2002 tarih, 2002/52E ve 2002/68K sayılı kararı tahtında BEŞİKTAŞ Kulübünün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF Yıldız Kriterine dahil edileceğine karar verilmesi sebebi ile toplam şampiyonluk sayısı, toplam lig sezonu sayısından 2 fazladır.