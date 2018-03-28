Fenerbahçe'de yıldız olmaya hayali kuran, Manchester United'dan gelen çocuk!

Joe Dixon... 27 Kasım 1989 tarihinde dünyaya gelen genç adam, 2005 yılında kendisini Manchester United forması içinde buldu. 16 yaşında kapısından içeri girdiği Manchester United'da yıllar sonra Premier Lig futbolcusu olacak Danny Welbeck ve Tom Cleverly ile birlikte top koşturuyordu. Ancak 2007 yılına gelindiğinde yaşı artık 18 olmuştu ve bir karar vermesi gerekiyordu...

MANU, onunla profesyonel sözleşme imzalanmayacağını söyledi. O da futbol hayatına devam etmek için küçük bir İngiliz takımı olan Richmond College'a transfer oldu. Burada müthiş bir performans gösterdi ve 24 maçta 31 gol attı. Bu sırada menajeri ona Doğu Avrupa'da takım arıyordu. Hem para kazanması hem de üst seviyede oynayabilmesi için. Ancak aradıklarını bulamadılar. Sonunda Romanya'ad Gloria Buzau adlı takımla anlaşma sağlandı.

Buzau'nun A Takımına transfer olsa da rezerv kadroya gönderiliyordu sık sık. Yine de görevini yapmaya çalışıyordu. Bir sezon kaldı Romanya'da. Çünkü menajeri yeni bir takım bulmuştu. Romanya'dan birkaç saatlik uzaklıkta; Türkiye'de!

Joe Dixon'ın yolu bu sefer de İstanbul'a düşmüştü. 2009 yılında Kartalspor'a transfer olurken onun için 'Romanya gol kralı' demişlerdi. Doğruydu ama eksikti; rezerv ligin gol kralıydı... Kartalspor'da da A2 takımının yolunu tutması uzun sürmedi. Joe Dixon 20 yaşındaydı ve adeta ikinci takımların krallığı için futbol oynuyor gibiydi. PAF Ligi'nde Kartalspor'la çıktığı 29 maçta 18 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Sezon sonunda yine telefonu çaldı. Evet, arayan menajeriydi...

Menajer bu sefer turnayı gözünden vurmuş gibiydi. Çünkü yeni anlaştığı takım Joe'nun kariyerini uçurabilecek bir takımdı. O takım, bir yıl önce şampiyonluğu son maçla kaptırıp ligi 2. bitiren kadrosunda Alex de Souza, Andre Santos, Daniel Güiza, Diego Lugano, Emre Belözoğlu, Joseph Yobo, Mamadou Niang gibi yıldızları bulunduran Fenerbahçe'ydi...

Fenerbahçe'ye 'Manchester United'dan oynayan çocuk' olarak geldi. Profesyonel sözleşme imzalandı ve bir süre denenmek için PAF takıma gönderildi. Genç oyuncular Joe'ya büyük ilgi gösteriyordu. Sürekli Cristiano Ronaldo ve Alex Ferguson'ı soruyorlardı. Altyapıda bir sezon geçirdikten sonra A takıma alınacağı ve takımın yıldızlarından olacağına inanılıyordu. Ancak işler yine istediği gibi gitmedi...

Joe, Fenerbahçe altyapısında sadece 2 ay kalabildi. 8 maça çıkıp 5 gol attı. Kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle formunu kaybetti ve Fenerbahçe, genç oyuncunun sözleşmesini feshederek 'Artık gidebilirsin' dedi. Joe, eşyalarını topladı ve İngiltere'ye döndü...

Bir süre futboldan uzak kalsa da kendisini toparladı ve yeni bir şans daha yakaladı hem de West Ham United'dan! 2 aylık imzaladığı sözleşmeyi tamamladıktan sonra 2 ay daha uzatıldı. İdmanlarda GPS ölçümlerinde rekor kırdı, 9.7 saniyelik depar süresine ulaştı. Bale 9.6, Ronaldo 9.3, Messi 9.0'ken... West Ham'la 9 defa rezerv takımla maça çıktı ve 3 gol attı. Tüm bunlara rağmen yine asıl sözleşmeyi kapamadı.

Joe, Grays Athletic, Hampton & Rich ve Avustralya'nın Team Wellington takımlarında oynayıp, Genoa ve Celtic'le deneme idmanlarına çıksa da hayalindeki kariyere hiçbir zaman kavuşamadı. Şu sıralarda futboldan uzak, yeni bir takım arıyor...

SERKAN AKKOYUN