Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

, maçı hazırlıklarını sürdürdü

, ’in 27. haftasında evinde oynayacağı maçı hazırlıklarına devam etti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 13:40
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

'nde, Teknik Direktör gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri başladı ve düz koşu ile devam etti.

Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Antrenman sonrasında , , Denayer ile , bireysel şut çalışması yaptı. Öte yandan antrenmanda Fatih Terim'in futbolcularla konuşmalar yapması gözlemlendi.

Antrenmanda hafif sakatlıkları bulunan ile , düz koşu çalışması yaparken, da kendisine uygulanan özel program dahilinde çalıştı.

Uruguay Milli Takımı'ndan dönen ve milli takımlarından gün içinde dönmesi beklenen Younes ile Yuto Nagatomo, antrenmanda yer almadı. Sakatlığı bulunan Martin Linnes de antrenmana katılmadı.

, maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN