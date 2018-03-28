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"Gücüm yettiğince oynayacağım"

Spor Toto Süper Ligi takımlarından ’de forma giyen tecrübeli oyuncu , kariyer planlamasını yaptı: "A 'a çağrıldığım sürece gideceğim. En az iki yıl daha oynayabilirim. Fenerbahçe'ye ise uzun yıllar hizmet etmek istiyorum. 38 yaşındaki Emre Belözoğlu'nu örnek alıyorum."

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018
Mehmet Topal Gücüm yettiğince oynayacağım

A 'ın İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yendiği maçtan sonra yaşıyla ilgili eleştirilere zehir zemberek açıklamalar yapan li , kariyeriyle ilgili planlarını anlattı. 32 yaşındaki Topal, "Bir futbolcu için en olgun dönemdeyim. Tecrübemle milli takıma çok şey katacağıma inanıyorum. Planlarım arasında en az 2 yıl daha milli formayı giymek var. Görev verildiği sürece buradayım" dedi. Topal, Fenerbahçe ve profesyonel kariyeriyle ilgili ise "2 yıl daha sözleşmem var. Ama benim hedefim çok daha uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet etmek. Emre Belözoğlu hepimiz için güzel bir örnek. Kendine çok iyi bakıyor ve tecrübesiyle takımına fayda sağlıyor. Ben de onun gibi uzun süreli bir kariyer hedefliyorum. Umarım gerçekleştirebilirim" şeklinde konuştu.

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Ve , Fenerbahçe Başkanlığı'na yeniden adaylığını cuma günü saat 10.30'da resmen ilan edecek. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklayacağı tarih netleşti. Yıldırım, cuma günü saat 10.30'da 'nda düzenlenecek basın toplantısında adaylığını resmen açıklayacak. Başkan burada yeni döneme dair projelerini de kamuoyuna sunacak. Aziz Yıldırım bugün İzmir'de Fenerbahçe kongre üyeleriyle bir araya gelecek.

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Mehmet Topal "Gücüm yettiğince oynayacağım"
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