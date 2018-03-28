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Harika Çocuklar

Giriş Tarihi: 28.3.2018
Harika Çocuklar
Elit Tur 7. Grup'taki son maçında 'i 2-1 mağlup eden U19 'ı, beş yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Grubun son maçını Güven Yalçın ve Muhayer Oktay'ın golleriyle kazanıp 3 maç sonunda puanını 7'ye yükselten Vedat İnceefe yönetimindeki ayyıldızlılar, 16-29
Temmuz tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası biletini kaptı. Bu turnuvadaki tek şampiyonluğunu 1992'de kazanan Türkiye, 1993 ve 2004'te ise finale kadar çıkmasına rağmen kupayı kaldıramamıştı.
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