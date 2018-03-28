Harika Çocuklar

Elit
Tur 7. Grup'taki son maçında Bosna Hersek
'i 2-1 mağlup eden U19 Milli Takım
'ı, beş yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.
Grubun son maçını Güven Yalçın ve Muhayer Oktay'ın golleriyle kazanıp 3 maç sonunda puanını 7'ye yükselten Vedat İnceefe yönetimindeki ayyıldızlılar, 16-29 Temmuz tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası biletini kaptı.
Bu turnuvadaki tek
şampiyonluğunu 1992'de kazanan Türkiye, 1993 ve 2004'te ise finale kadar çıkmasına rağmen kupayı kaldıramamıştı.