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Roman Neustadter "’ya dönmem"

Spor Toto Süper Ligi ekiplerinden 'nin Rus futbolcusu Roman Neustadter, menajerinin ’dan getirdiği teklifleri, “Sözleşmem bitmeden dönmem.” diyerek geri çeviriyor.

Giriş Tarihi: 28.3.2018
Roman Neustadter Rusya’ya dönmem

'nin Rus stoperi Roman Neustadter, milli takıma seçilmesinin ardından ortaya atılan, Rus takımlarına olacağı yönündeki iddiaları reddetti. Konuyla ilgili menajeriyle bir görüşme yapan Roman, "Düzenli olarak oynuyorum ve yaşadığım yerde mutluyum. Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmem bulunuyor. Şayet yönetim isterse bunu uzatmaya hazırım. Sözleşme yapmazlarsa o zaman 'yı düşünebilirim" sözlerini sarf etti. 2016 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan Neustadter, geçtiğimiz sezon 'in arkasında yedek kalmıştı. 'la birlikte düzenli oynayan oyuncunun sözleşmesi 2019 Haziran'da bitiyor.

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Roman Neustadter "Rusya’ya dönmem"
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