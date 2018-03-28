Şampiyonlar Ligi’nde dev değişiklikler

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Kupa, yeni sezonda yeni statü değişiklikleriyle yola devam edecek. UEFA'nın açıklamasına göre; 2018-2019 sezonundan itibaren bu organizasyonlarda uzatmaya gidecek maçlarda 4. oyuncu değişikliği yapılabilecek. UEFA'nın duyurduğu diğer bir değişiklikle, Şampiyonlar Ligi finali, Avrupa Ligi finali ve Süper Kupa'da 18 futbolculuk maç kadrosu kontenjanı, 23 futbolcuya yükseltildi. Yani finale çıkan takımlar yedek kulübesinde 7 değil, 12 futbolcu oturtabilecek. UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin saatinde de değişikliğe gitti. UEFA, Türkiye saatine göre önceden 21.45 olarak klasikleşen saati, 22.00'ye çekti. Grup aşamasına mahsus her hafta 4 karşılaşma ise saat 19.55'te başlayacak.

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