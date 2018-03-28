Süper Lig teknik direktörleri 2018

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 26. haftası itibariyle teknik direktörlerin güncel listesini özel olarak hazırladık. Sezona takımının başında başlayan birçok teknik adam şuanda ya görevlerinden ayrılmış ya gönderilmiş durumda. Mesut Bakkal'ı örnek vermek gerekirse tecrübeli teknik adam sezona herhangi bir takımda başlamamasına rağmen Ümit Özat'ın yerine Gençlerbirliği'nin başına getirilmiş daha sonra oradan ayrılarak Hikmet Karaman'dan boşalan Aytemiz Alanyaspor teknik direktörlüğü görevine getirilmiştir.

Süper Lig'de yer alan 18 takımın sezona başladığı teknik direktörler ve şu andaki teknik direktörlerini derledik. İşte o liste...

GALATASARAY

Sezona Igor Tudor ile başlayan Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçının ardından Hırvat teknik adamla yollar ayrıldı ve Galatasaray; Fatih Terim'e emanet edildi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Abdullah Avcı uzun süredir Medipol Başakşehir'i çalıştırmaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ

Siyah beyazlıları iki sezon üst üste şampiyon yapan Şenol Güneş de görevine devam eden isimler arasında.

FENERBAHÇE

Aykut Kocaman; sezonda başında geri döndüğü Fenerbahçe'de görevine devam ediyor.

TRABZONSPOR

Sezona Ersun Yanal yönetiminde başlayan Trabzonspor'da Akhisarspor karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyet sonrasında Yanal dönemi sona erdi ve Rıza Çalımbay takımın başına getirildi.

KAYSERİSPOR

Romen çalıştırıcı Marius Sumudica ile sezona başlayan İç Anadolu temsilcisinde Sumudica görevine devam ediyor.

GÖZTEPE

Bu sezon lige yeni yükselen Göztepe'de Tamer Tuna dönemi sezon başından beri devam ediyor.

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Tecrübeli teknik adam Samet Aybaba; PTT 1. Lig'den çıkardığı Sivasspor'u Süper Lig'de iyi yerlere taşıyor.

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR

Okan Buruk ile sezona başlayan Akhisarspor da sezona başladığı hocasıyla lige devam edenlerden...

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Ertuğrul Sağlam ile lige başlayan Yeni Malatyaspor; uzun yıllar Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Erol Bulut ile yola devam ediyor.

BURSASPOR

Bursaspor; sezon başından beri Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen ile yola devam ediyor.

KASIMPAŞA

Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi kısa bir boşluk dönemine karşı hala devam ediyor.

AYTEMİZ ALANYASPOR

Aytemiz Alanyaspor cephesi liga Boşnak çalıştırıcı Saffet Susic ile başlamıştı daha sonra alınan kötü sonuçlara karşı takımın başında sezona PTT 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile başlayan Hikmet Karaman getirildi. Hikmet Karaman'ın takımın başında yalnızca Bursaspor'u mağlup etmesi sonucu yeniden teknik adam değişikliğine gidildi ve takım tecrübeli çalıştırıcı Mesut Bakkal'a emanet edildi.

AntalyaSPOR

Antalyaspor; Rıza Çalımbay ile sezona başladı. Çalımbay'ın ayrılmasından sonra Brezilyalı çalıştırıc Leonardo'yu takımın başına getiren Antalyaspor'da Leonardo da çare olmayınca son olarak kırmızı beyazlı takım Hamza Hamzaoğlu'na emanet edildi.

OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

Osmanlıspor sezona Bülent Uygun yönetiminde başladı alınan kötü sonuçların ardından başkent ekibi İrfan Buz'u takımın başına getirdi.

GENÇLERBİRLİĞİ

Sezona Ümit Özat yönetiminde başlayan Gençlerbirliği'nde ligin ilk yarısında Ümit Özat'ın görevine son verilerek Mesut Bakkal göreve getirildi. Daha sonra Mesut Bakkal'ın da görevine son verilerek ilginç bir şekilde Ümit Özat tekrar takımın başına getirildi.

ATİKER KONYASPOR

Sezona Mustafa Reşit Akçay yönetiminde başlayan Atiker Konyaspor'da; Beşiktaş mağlup edilerek Süper Kupa da kazanıldı. Daha sonra Trabzonspor maçında Traore'nin sakatlanması planları alt üst etti. İlk önce Mustafa Reşit Akçay ile yollar ayrıldı daha sonra Mehmet Özdilek göreve getirildi devre arası yapılan transferlere rağmen istenilen sonuçlar alınamayınca Mehmet Özdilek ile de yollar ayrılarak Sergen Yalçın takımın başına getirildi.

KARDEMİR KARABÜKSPOR

Erkan Sözeri ile sezona başlayan Karadeniz ekibinde; istenilen sonuçlar alınamayınca Sözeri ile yollar ayrıldı. Daha sonra Avusturyalı Tony Popovic'i göreve getiren Karabükspor'da aşı yine tutmadı ve Popovic gönderildi. Takımın başına Levent Açıkgöz'ü getiren yönetim, en son bu hafta içi tecrübeli teknik adam Ünal Karaman'ı takımın başına getirdi.