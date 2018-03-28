Süper Lig'de hangi takım ne kadar şampiyon oldu?

Süper Lig'te ligin resmi olarak ilk tecil edildiği tarih 1959 yılı. 1959 yılında şampiyon olan Fenerbahçe, aynı zamanda ligin ilk şampiyonu olarak da tarihe adını yazdıran takım konumunda. 1959-1960 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş tarihinin ilk şampiyonluğunu kazanırken, 1960-61 sezonunda da şampiyon Fenerbahçe oluyor. Galatasaray ise tarihinin ilk şampiyonluğunu 1961-1962 tarihinde kazanıyor.

Lig tarihinde ilk kez 3 kez üst üste şampiyon ekip ise Galatasaray. Sarı kırmızılılar 1970-71, 1971-22 ve 1972-73 sezonlarında üst üste şampiyon olarak tarihe geçti. Galatasaray'ı UEFA Kupası ve Süper Kupa şampiyonu yapan sezonun başlangıcı olan 1996-1997 sezonuyla birlikte sarı kırmızılılar 2000-2001 sezonuna kadar 4 yıl üst üste şampiyon olarak tarihe geçti.

Süper Lig'in son iki sezonunda ise Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş şampiyon olarak, ipi önde göğüsledi. 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe ile çekişerek şampiyon olan Beşiktaş; geçen sezon da Medipol Başakşehir'i yarışta geride bırakarak şampiyon oldu.

Süper Lig şampiyonluk sayılarında Galatasaray'ın 20 şampiyonluk ile rakiplerine üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray'ı 19 şampiyonlukla ezeli rakibi Fenerbahçe takip ediyor. Beşiktaş ise 15 şampiyonluk ile üçüncü sırada. Trabzonspor'un 6, 2009 - 2010 sezonunda şampiyon olan Bursaspor'un ise bir şampiyonluğu bulunuyor.

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUKLARI

1959 - FENERBAHÇE

1959 - 1960 -BEŞİKTAŞ

1960 - 1961 - FENERBAHÇE

1961 - 1962 - GALATASARAY

1962 - 1963 - GALATASARAY

1963 - 1964 - FENERBAHÇE

1964 - 1965 - FENERBAHÇE

1965 - 1966 - BEŞİKTAŞ

1966 - 1967 - BEŞİKTAŞ

1967 - 1968 - FENERBAHÇE

1968 - 1969 - GALATASARAY

1969 - 1970 - FENERBAHÇE

1970 - 1971 - GALATASARAY

1971 - 1972 - GALATASARAY

1972 - 1973 - GALATASARAY

1973 - 1974 - FENERBAHÇE

1974 - 1975 - FENERBAHÇE

1975 - 1976 - TRABZONSPOR

1976 - 1977 - TRABZONSPOR

1977 - 1978 - FENERBAHÇE

1978 - 1979 - TRABZONSPOR

1979 - 1980 - TRABZONSPOR

1980 - 1981 - TRABZONSPOR

1981 - 1982 - BEŞİKTAŞ

1982 - 1983 - FENERBAHÇE

1983 - 1984 - TRABZONSPOR

1984 - 1985 - FENERBAHÇE

1985 - 1986 - BEŞİKTAŞ

1986 - 1987 - GALATASARAY

1987 - 1988 - GALATASARAY

1988 - 1989 - FENERBAHÇE

1989 - 1990 - BEŞİKTAŞ

1990 - 1991 - BEŞİKTAŞ

1991 - 1992 - BEŞİKTAŞ

1992 - 1993 - GALATASARAY

1993 - 1994 - GALATASARAY

1994 - 1995 - BEŞİKTAŞ

1995 - 1996 - FENERBAHÇE

1996 - 1997 - GALATASARAY

1997 - 1998 - GALATASARAY

1998 - 1999 - GALATASARAY

1999 - 2000 - GALATASARAY

2000 - 2001 -FENERBAHÇE

2001 - 2002 - GALATASARAY

2002 - 2003 -BEŞİKTAŞ

2003 - 2004 - FENERBAHÇE

2004 - 2005 - FENERBAHÇE

2005 - 2006 - GALATASARAY

2006 - 2007 - FENERBAHÇE

2007 - 2008 - GALATASARAY

2008 - 2009 - BEŞİKTAŞ

2009 - 2010 - BURSASPOR

2010 - 2011 - FENERBAHÇE

2011 - 2012 - GALATASARAY

2012 - 2013 - GALATASARAY

2013 - 2014 -FENERBAHÇE

2014 - 2015 - GALATASARAY

2015 - 2016 - BEŞİKTAŞ

2016 - 2017 - BEŞİKTAŞ

