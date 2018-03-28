Süper Lig'de hangi takım ne kadar şampiyon oldu?

Süper Lig'te ligin resmi olarak ilk tecil edildiği tarih 1959 yılı. 1959 yılında şampiyon olan Fenerbahçe, aynı zamanda ligin ilk şampiyonu olarak da tarihe adını yazdıran takım konumunda. 1959-1960 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş tarihinin ilk şampiyonluğunu kazanırken, 1960-61 sezonunda da şampiyon Fenerbahçe oluyor. Galatasaray ise tarihinin ilk şampiyonluğunu 1961-1962 tarihinde kazanıyor.
Lig tarihinde ilk kez 3 kez üst üste şampiyon ekip ise Galatasaray. Sarı kırmızılılar 1970-71, 1971-22 ve 1972-73 sezonlarında üst üste şampiyon olarak tarihe geçti. Galatasaray'ı UEFA Kupası ve Süper Kupa şampiyonu yapan sezonun başlangıcı olan 1996-1997 sezonuyla birlikte sarı kırmızılılar 2000-2001 sezonuna kadar 4 yıl üst üste şampiyon olarak tarihe geçti.
Süper Lig'in son iki sezonunda ise Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş şampiyon olarak, ipi önde göğüsledi. 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe ile çekişerek şampiyon olan Beşiktaş; geçen sezon da Medipol Başakşehir'i yarışta geride bırakarak şampiyon oldu.
Süper Lig şampiyonluk sayılarında Galatasaray'ın 20 şampiyonluk ile rakiplerine üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray'ı 19 şampiyonlukla ezeli rakibi Fenerbahçe takip ediyor. Beşiktaş ise 15 şampiyonluk ile üçüncü sırada. Trabzonspor'un 6, 2009 - 2010 sezonunda şampiyon olan Bursaspor'un ise bir şampiyonluğu bulunuyor.
SÜPER LİG ŞAMPİYONLUKLARI
1959 - FENERBAHÇE
1959 - 1960 -BEŞİKTAŞ
1960 - 1961 - FENERBAHÇE
1961 - 1962 - GALATASARAY
1962 - 1963 - GALATASARAY
1963 - 1964 - FENERBAHÇE
1964 - 1965 - FENERBAHÇE
1965 - 1966 - BEŞİKTAŞ
1966 - 1967 - BEŞİKTAŞ
1967 - 1968 - FENERBAHÇE
1968 - 1969 - GALATASARAY
1969 - 1970 - FENERBAHÇE
1970 - 1971 - GALATASARAY
1971 - 1972 - GALATASARAY
1972 - 1973 - GALATASARAY
1973 - 1974 - FENERBAHÇE
1974 - 1975 - FENERBAHÇE
1975 - 1976 - TRABZONSPOR
1976 - 1977 - TRABZONSPOR
1977 - 1978 - FENERBAHÇE
1978 - 1979 - TRABZONSPOR
1979 - 1980 - TRABZONSPOR
1980 - 1981 - TRABZONSPOR
1981 - 1982 - BEŞİKTAŞ
1982 - 1983 - FENERBAHÇE
1983 - 1984 - TRABZONSPOR
1984 - 1985 - FENERBAHÇE
1985 - 1986 - BEŞİKTAŞ
1986 - 1987 - GALATASARAY
1987 - 1988 - GALATASARAY
1988 - 1989 - FENERBAHÇE
1989 - 1990 - BEŞİKTAŞ
1990 - 1991 - BEŞİKTAŞ
1991 - 1992 - BEŞİKTAŞ
1992 - 1993 - GALATASARAY
1993 - 1994 - GALATASARAY
1994 - 1995 - BEŞİKTAŞ
1995 - 1996 - FENERBAHÇE
1996 - 1997 - GALATASARAY
1997 - 1998 - GALATASARAY
1998 - 1999 - GALATASARAY
1999 - 2000 - GALATASARAY
2000 - 2001 -FENERBAHÇE
2001 - 2002 - GALATASARAY
2002 - 2003 -BEŞİKTAŞ
2003 - 2004 - FENERBAHÇE
2004 - 2005 - FENERBAHÇE
2005 - 2006 - GALATASARAY
2006 - 2007 - FENERBAHÇE
2007 - 2008 - GALATASARAY
2008 - 2009 - BEŞİKTAŞ
2009 - 2010 - BURSASPOR
2010 - 2011 - FENERBAHÇE
2011 - 2012 - GALATASARAY
2012 - 2013 - GALATASARAY
2013 - 2014 -FENERBAHÇE
2014 - 2015 - GALATASARAY
2015 - 2016 - BEŞİKTAŞ
2016 - 2017 - BEŞİKTAŞ