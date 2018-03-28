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'da Avrupa planı

’de 5’inci sıraya yükselen ve Avrupa Kupaları’na katılma şansını artıran , ’ı yenerek bu iddiasını güçlendirmenin peşinde...

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 15:11
Trabzonspor'da Avrupa planı

'de son iki haftada üst üste Teleset Mobilya Akhisarspor ile Evkur maçlarını kazanarak yeniden 5'inci sıraya yükselen ve Avrupa Kupaları'na katılma noktasında umutlanan , milli aranın ardından deplasmanda karşılaşacağı 'ı mağlup ederek Avrupa iddiasını güçlendirmek istiyor.

6'SI MİLLİ, 11 EKSİKLE HAZIRLANIYOR

Milli arada 5 gün izin yapan bordo-mavililerde sakat ve ülkelerinin milli takımlarında bulunan oyuncuların fazla olması nedeniyle antrenmanlarda yeterli çoğunluk sağlanamadı.

Trabzonspor, milli takımlarda yer alan Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Uğur Demirok, Ogenyi Onazi, Tomas Hubocan ile Filip Novak'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Castillo, Esteban ile Durica'dan yoksun hazırlıklarını sürdürüyor. Ayrıca tedavisi devam eden Matus Bero da takımdan ayrı çalışıyor. A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Okay'ın durumu ise çekilecek olan MR'ın ardından netlik kazanacak.

MİLLİ ARADA TEK KAZANIM MUSTAFA İLE KAMİL

Trabzonspor'da milli maçlar nedeniyle lige verilen arada, uzun süredir sakatlığı bulunan ve tedavisi tamamlanan ile Kamil Ahmet Çörek'çi takıma geri döndüler. Bu iki oyuncunun da takımla çalışmalara başlaması teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

GALATASARAY'A KARŞI SON 3 MAÇTIR KAZANIYOR

Mecburi olarak 11 eksikle hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililerde, bu eksikliklerin 1 Nisan'da oynanacak Galatasaray maçında sahaya nasıl yansıyacağı ise merak uyandırıyor. Karşılaşma öncesi dezavantajlı görünen Trabzonspor, son 3 maçtır aralarında oynanan maçlarda sırasıyla 1-0, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup ettiği rakibi karşısından yine galibiyetle ayrılıp Avrupa iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

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Trabzonspor'da Avrupa planı
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