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'da hücum hattında kararsız

Spor Toto Süper Ligi'nin 27. haftasında oynayacağı maçı öncesi savunma kurgusunu ve orta sahayı net olarak belirleyen Teknik Direktörü , kanatlarda Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür ile ve Dame N’Doye arasında kararsız kaldı

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018
Trabzonspor'da Rıza Çalımbay hücum hattında kararsız
maçına mutlak galibiyet parolası ile hazırlanan 'da teknik direktör , oyuncularıyla yakından ilgileniyor. Antrenmanlardan önce bire bir toplantılar yapan ve karşılaşmanın önemini vurgulayan Çalımbay ilk 11'i ise iki isim dışında şekillendirdi. Kalede Onur'un yanı sıra defans dörtlüsünde Pereira-Uğur-Hubocan-Novak'a şans verecek olan tecrübeli teknik adam, cezalı Onazi'nin yokluğunda Okay'ı yeniden orta sahaya çekecek. Milli oyuncunun yanında Kucka görev yapacak. En uçta Burak ve forvet arkasında Sosa'nın da yerleri garanti. Kanatlar için ise dört aday var. Hafif sakatlığı bulunan Abdülkadir ile Yusuf arasında sağ kanat için tercih yapacak olan Çalımbay, Dame N'Doye ile Olcay Şahan'dan birisine de sol kanatta görev verecek.

TARAFTARDAN ÖZEL HAZIRLIK
Trabzonspor taraftarları, pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan kritik Galatasaray karşılaşmasına takımlarını motive etmek için özel bir organizasyon hazırlıyor. Bordo-mavili futbolseverler, cumartesi günü İstanbul'a gidecek olan kafileyi, Trabzon'dan coşkuyla uğurlayacak. İstanbul'daki taraftarların da takımı karşılamak için yine bir organizasyon içerisinde olduğu ve havalimanına oldukça kalabalık bir grubun gelmesinin planlandığı ifade edildi.

ÇOCUKLAR MORAL VERDİ
Trabzonpor, zorlu Galatasaray maçının hazırlıklarını dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bu arada antrenmanı Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri ziyaret ederek, futbolcularla birlikte fotoğraf çektirdiler.
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Trabzonspor'da Rıza Çalımbay hücum hattında kararsız
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