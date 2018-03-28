Trabzonspor'da Rıza Çalımbay hücum hattında kararsız

Galatasaray
maçına mutlak galibiyet parolası ile hazırlanan Trabzonspor
'da teknik direktör Rıza Çalımbay
, oyuncularıyla yakından ilgileniyor. Antrenmanlardan önce bire bir toplantılar yapan ve karşılaşmanın önemini vurgulayan Çalımbay ilk 11'i ise iki isim dışında şekillendirdi. Kalede Onur'un
yanı sıra defans dörtlüsünde Pereira-Uğur-Hubocan-Novak'a
şans verecek olan tecrübeli teknik adam, cezalı Onazi'nin yokluğunda Okay'ı
yeniden orta sahaya çekecek. Milli oyuncunun yanında Kucka
görev yapacak. En uçta Burak
ve forvet arkasında Sosa'nın
da yerleri garanti. Kanatlar için ise dört aday var. Hafif sakatlığı bulunan Abdülkadir
ile Yusuf
arasında sağ kanat için tercih yapacak olan Çalımbay, Dame N'Doye ile Olcay Şahan'
dan birisine de sol kanatta görev verecek. TARAFTARDAN ÖZEL HAZIRLIK
Trabzonspor taraftarları, pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan kritik Galatasaray karşılaşmasına takımlarını motive etmek için özel bir organizasyon hazırlıyor. Bordo-mavili futbolseverler, cumartesi günü İstanbul'a gidecek olan kafileyi, Trabzon'dan coşkuyla uğurlayacak. İstanbul'daki taraftarların da takımı karşılamak için yine bir organizasyon içerisinde olduğu ve havalimanına oldukça kalabalık bir grubun gelmesinin planlandığı ifade edildi. ÇOCUKLAR MORAL VERDİ
Trabzonpor, zorlu Galatasaray maçının hazırlıklarını dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bu arada antrenmanı Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri ziyaret ederek, futbolcularla birlikte fotoğraf çektirdiler.