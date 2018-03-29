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, Paris Saint-Germain'den ayrılıyor

(Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in () futbolcusu Hatem , takımdan ayrılacağını açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 16:57 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 16:58
Ben Arfa, Paris Saint-Germain'den ayrılıyor

Fransız futbolcu , Instagram hesabından yayımladığı mesajda, "'deki maceram sona yaklaşıyor. Yaşadığım zor günlere rağmen bu formayı giydiğim için mutluyum. Her zaman takım arkadaşlarımla yaşadığım harika anılarımı hatırlayacağım. Bu sayede beni destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu kulübü her zaman seveceğim." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Olympique Lyon, Olympique Marsilya, Newcastle United, Hull City ve Nice'de forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, 2016'de PSG'nin yolunu tutmuştu. Başkent ekibinde 32 maça çıkan Ben Arfa, 4 gol kaydetti.

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Ben Arfa, Paris Saint-Germain'den ayrılıyor
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