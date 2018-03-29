Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Beşiktaş ve Fenerbahçe resmi internet sitelerinden birer mesaj yayınladılar. İki kulübün teşekkür mesajları şöyle...

BEŞİKTAŞ

"103 sayılı 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun", Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Amatör sporlara kulüplerin daha güçlü destek olmasına imkan sağlayan yeni düzenlemenin hayırlı olmasını temenni ederiz.

Yeni vergi düzenlemesi ile, sporcular için ödenen gelir vergisi tutarları iade edilecek böylelikle bu rakamların da amatör branşlara aktarılması imkanı doğacaktır.

Devletimiz, amatör branşların gelişmesine katkı sağlayacak olan bu düzenleme ile büyük bir adım atmıştır.

Bu tarihi adımın atılmasına vesile olan başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Sayın Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak ile Maliye Bakanı Naci Ağbal'a, ayrıca tasarının kanunlaşması noktasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde destekte bulunan tüm milletvekillerine teşekkür ederiz."

FENERBAHÇE

"Türk sporunun ve amatör spor kulüplerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen 7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmiş ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmıştır.

Onaylanan bu kanunla birlikte; sporculara ödenen ücretlerden kesilen gelir vergisi tutarları, ödemeyi yapan kulüp ve şirketlere iade edilecek, bu tutarlar amatör sporcuların ücretlerinde kullanılabilecektir.

Türk sporu ve amatör branşların geleceği açısından tarihi nitelikte olan bu önemli kanunun çıkmasından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, konuyu tasarı haline getirerek meclise sunan iktidar partisi mensuplarına, kanun tasarısını destekleyen tüm parti milletvekillerimize ve ilgili tüm bürokratlara teşekkür ederiz."