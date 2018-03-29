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, 'a sportif direktör oldu

Futbolculuk kariyerini noktalama kararı alan , formasını giydiği 'da sportif direktörlük görevine getirildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 16:47
Elyasa Süme, Gaziantepspor'a sportif direktör oldu

Spor Toto 1. Lig'den düşmesi kesinleşen 'da, sportif direktörlük görevine getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türk futboluna ve Gaziantepspor'a uzun yıllardır hizmet eden, takım kaptanlığını üstlenen Elyasa Süme'nin, futbolculuk kariyerini noktalama kararı aldığı belirtildi.

Gaziantepspor Başkanı Huzeyfe Durmaz ile görüşen Elyasa Süme'ye kulüp bünyesinde yeni bir görev verilmesinin kararlaştırıldığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan görüşmede gerek kişiliği gerekse profesyonelliğiyle örnek bir insan olan Elyasa Süme'nin genç oyuncularımıza ağabeylik yapması ve tecrübelerini aktarması, ayrıca FIFA transfer dosyalarının takibi ile kulübümüz profesyonel işlerinden sorumlu olarak, sportif direktörlük görevine getirilmesine karar verilmiştir. Elyasa Süme'ye yeni görevinde başarılar dileriz."

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Elyasa Süme, Gaziantepspor'a sportif direktör oldu
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