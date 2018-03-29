Okay Yokuşlu'nun durumu kritik!

Trabzonspor
'da Okay Yokuşlu
'nun, Karadağ-Türkiye maçında sakatlanması bordo-mavilileri alternatif arayışlarına itti. Kaval kemiğine darbe alan Okay'ın ilk kontrollerinde ayak bileğinde ödem tespit edildiği için Galatasaray
maçında oynayamama ihtimali oluştu. Dün akşam Trabzon'a gelen 24 yaşındaki oyuncu, kulüp doktoru ile görüştü. Bugün MR'ı çekilecek Okay'ın durumunun ciddi olup olmadığı belirlenecek.
Başarılı orta saha oyuncusunun mevkidaşı Onazi'nin de cezalı olması sebebiyle teknik direktör Rıza Çalımbay
zor durumda kaldı. Okay'ın oynayamaması halinde orta sahada Kucka'nın yanında Sosa veya Yusuf Yazıcı'nın görev alması bekleniyor.
Okay Yokuşlu, Karadağ maçını böyle terk etmişti.