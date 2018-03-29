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'nun durumu kritik!

Karadağ-Türkiye maçında 'nun ayak bileğinde ödem oluşması Onazi’nin de cezalı olması ’ı zorda bıraktı

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018
Okay Yokuşlu'nun durumu kritik!
'da 'nun, Karadağ-Türkiye maçında sakatlanması bordo-mavilileri alternatif arayışlarına itti. Kaval kemiğine darbe alan Okay'ın ilk kontrollerinde ayak bileğinde ödem tespit edildiği için maçında oynayamama ihtimali oluştu. Dün akşam Trabzon'a gelen 24 yaşındaki oyuncu, kulüp doktoru ile görüştü. Bugün MR'ı çekilecek Okay'ın durumunun ciddi olup olmadığı belirlenecek. Başarılı orta saha oyuncusunun mevkidaşı Onazi'nin de cezalı olması sebebiyle teknik direktör zor durumda kaldı. Okay'ın oynayamaması halinde orta sahada Kucka'nın yanında Sosa veya Yusuf Yazıcı'nın görev alması bekleniyor.


Okay Yokuşlu, Karadağ maçını böyle terk etmişti.
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Okay Yokuşlu'nun durumu kritik!
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