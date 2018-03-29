Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Şekip Mosturoğlu "UEFA'dan ceza beklemiyorum""

"'dan ceza beklemiyorum""

Spor Toto Süper Ligi takımlarından Asbaşkanı , 'dan herhangi bir ceza beklemediğini açıkladı..

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 22:03 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 01:54
Şekip Mosturoğlu UEFA'dan ceza beklemiyorum

Asbaşkanı , 'dan herhangi bir ceza beklemediğini açıklarken, 1959 yılından önceki şampiyonluklar için yapılan çalışmaların seçim propagandası olarak lanse edilmesine üzüldüğünü söyledi.

TRT Radyo Haber'de yayınlanan "Açık Tribün" programına telefonla bağlanan Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu önemli açıklamalarda bulundu. 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklar için çalışmalarının sürdüğünü, ama "Bu proje tamamen taraftarımızın projesidir, gerçekleşmesini çok istiyorlar, biz de iki yıldır gündemimizde olan bu konuyu şu anda kamuoyuna taşıyoruz" dedi.

UEFA'dan ceza beklemediğini aktaran Şekip Mosturoğlu, 1959 yılından önceki şampiyonluklar için yapılan çalışmaların seçim propagandası olarak lanse edilmesine üzüldüğünü söyledi.

12 Mayıs 2012'de polisin Fenerbahçe taraftarına komplo yaparak, kasıtlı olay çıkardığını söyleyen Fenerbahçe Asbaşkanı, "bunlar benim yorumum değil, edindiğimiz bilgilerdir" ifadelerini kullandı. Bu konunun hala yargıda olduğunu ve gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağını sözlerine ekleyen Mosturoğlu, "Şampiyon inşallah Fenerbahçe olur" diye konuştu.

Avrupa kupalarının en başarılı takımları

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Şekip Mosturoğlu "UEFA'dan ceza beklemiyorum""
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN