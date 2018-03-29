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'dan 'ya 10 yıl men cezası!

Arnavutluk'taki futbol takımlarından 'nun, şike yaptıkları gerekçesiyle Avrupa müsabakalarından 10 yıllığına men edildiği bildirildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 00:35 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 00:52
UEFA'dan Skenderbeu'ya 10 yıl men cezası!

Kulubün Facebook hesabından yapılan açıklamada, Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun, 'nun Avrupa müsabakalarından 10 yıllığına men edilmesi ve bir milyon avroluk disiplin cezasına çarptırılmasına karar verdiği duyuruldu.

UEFA'nın böyle bir karar vermesinin beklendiği belirtilen açıklamada, kurumda kurumsal bağımsızlık ilkesi ve tarafların haklarının güvence altına alınması konusunda ciddi eksiklikler bulunduğu iddia edildi.

Kulübün örnek teşkil eden çalışmalarının korunması için tek yolun, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ve İsviçre Yüksek Federal Mahkemesine başvurmak olduğu kaydedilen açıklamada, UEFA'nın sportif adaletinin kurumun ve ortaklarının özel çıkarlarına hizmet ettiğinin açık olduğu öne sürüldü.

Adaletin, Skenderbeu'nun masumiyetini göstereceğine ve UEFA'nın "absürt" kararını düşüreceğine inanıldığı bildirilen açıklamada, UEFA'nın bu süreçle sadece takımın itibar ve bütünlüğüne zarar verdiği ifade edildi.

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UEFA'dan Skenderbeu'ya 10 yıl men cezası!
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