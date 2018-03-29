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Plaza Deportiva adlı internet sitesi, gelecek sezon ’ne katılmasına kesin gözüyle bakılan 'nın ’la ilgilendiğini ileri sürdü

Giriş Tarihi: 29.3.2018
Valencia ‘Oğuzhan Özyakup’ dedi
Bu sezon performans açısından beklentilerin altında kalmasına rağmen Everton, Lazio ve Marsilya gibi kulüplerin transfer listesine girmeyi başaran 'u 'nın da yakın takibe aldığı ortaya çıktı. İspanya'da yayın yapan Plaza Deportiva adlı internet sitesindeki haberde, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermesine kesin gözüyle bakılan Valencia'nın kadrosunu güçlendirmek istediği ve bu doğrultuda siyah-beyazlıların yıldızını kadrosuna katabileceği belirtildi. Bu transferle ilgili son kararı Valencia Teknik Direktörü Marcelino Garcia Toral ile yardımcısı Pablo Longoria'nın vereceği de kaydedildi.



'ın 6 sezon önce Arsenal'den 500 bin Euro'ya aldığı Oğuzhan, siyah-beyazlı formayla 213 maça çıktı ve 27 gol attı.

VELİ KAVLAK: FUTBOLU BIRAKMADIM
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu , sakatlığını gerekçe göstererek futbolu bıraktığına dair iddiaları yalanladı. Veli, "Bu yöndeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. A2 takımıyla idmanlara ve paralel olarak tedavime planlı bir şekilde devam ediyorum" diye konuştu.
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