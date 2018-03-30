Japonya’dan teşekkür

Galatasaray, Yuto Nagatomo
'nun milli forma ile başarılı bir futbol sergilemesinden dolayı Japonya Futbol Federasyonu'ndan teşekkür yazısı aldıklarını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Yuto Nagatomo, Japonya Milli Takımı'nın Mali ve Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçlarında başarıyla forma giymiştir. Yaklaşan 2018 FIFA Dünya Kupası
öncesi, performansını her geçen gün arttıran Nagatomo için kulübümüze, Japonya Futbol Federasyonu'ndan teşekkür yazısı gelmiştir" denildi. Linnes şüpheli
G.Saray 'ın milli takımda sakatlanan kaptanı Selçuk İnan
tedaviye olumlu cevap verirken, Trabzon maçında görev yapabilecek. Arka adalesi çektiği için milli takımında riske edilmeyen Linnes ise dün düz koşulara başladı. Linnes bugün taktik çalışmada kendisini test edecek. Norveçli sağ bek hazır görüntü çizmezse pazar günü Mariano ilk 11'de olacak. Özbek'ten dokuz klasör makbuz!
Genel Kurul'da yarın ibra oylamasına çıkacak G.Saray eski başkanı Dursun Özbek son hamlesini yaptı. Özbek sahibi olduğu Point Otel'deki konaklamalarla ilgili 9 klasör bağış makbuzunu sarı-kırmızılı kulübe yolladı. Bu dosyalarda Özbek'in başkanlığı döneminde otelde kalan sporcular ve sporcu yakınları tek tek belirtildi.