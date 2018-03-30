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: büyük cu olur

’nın başarılı cusu , milli futbolcu ’in iyi bir futbolcu olduğunu belirterek, potansiyelini göstermesi durumunda Roma ve futbol dünyası için büyük bir oyuncu olabileceğini ifade etti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 17:28 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 17:30
Kevin Strootman: Cengiz Ünder büyük futbolcu olur

'nın Hollandalı cusu , kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, milli futbolcu ile ilgili konuştu.

Cengiz'in giderek takımın parçası olduğunu dile getiren Strootman, "İtalyanca için hala biraz zorlanıyor. Bu da onun için çok zor. Çünkü o da çok fazla İngilizce bilmiyor. Başlangıçta sadece Türkçe konuştu. Biz ona İtalyanca konusunda yardım ediyoruz. Sahada da iyi şeyler yapıyor, bu da elbette takım için de iyi" diye konuştu.

Cengiz'in iyi oynadığını vurgulayan başarılı futbolcu, "Ne kadar yetenekli olduğunu görebiliyoruz. Eğer kendi potansiyelini gösterirse Roma ve futbol dünyası için büyük bir oyuncu olacaktır" şeklinde konuştu.

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Kevin Strootman: Cengiz Ünder büyük futbolcu olur
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