Mustafa Cengiz "UEFA'ya verilen taahhütler aşılmış"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, A Spor yayınında Mali Genel Kurul'dan, mayıs ayında yapılacak başkanlık seçimine, UEFA ile yapılan görüşmeden, yapılacak transferlere kadar her konuda merak edilenleri açıkladı. İşte Cengiz'in açıklamaları:

"BAŞKANLIĞA HAZIR DEĞİLDİM"

Başkanlığa yüzde 60 hazırdım. Başkan seçilmeye ne ben tam ne de eski yönetim hazırlıklıydı. Çünkü ötelenmiş, ertelenmiş yüzlerce sorunla karşılaştım. Bunların aylarca önceden halledilmiş olması gerekirdi."

"OĞLUMU YÖNETİME ALMADIM"

İki aydan bu yana şirketime uğrayamadım, oğlum ilgileniyor. Arada sorunları anlatıyor. Bazı haberler çıkıyor, 'Oğlunu yönetim kuruluna aldı.' diye. Ben bunlara gülüyorum.

"KEŞKE BU REHİNLER OLMASAYDI"

Mehmet Cansun, Özhan Canaydın, Ünal Aysal ve Adnan Polat'ın da kulüpte paraları vardı. Hiçbiri dile getirmedi. Dursun başkanımın da o parayı alması gerekiyor ancak telaş gösterilmesini normal bulmuyoruz. Galatasaray'da kimsenin parası kalmaz. Kendisinden bunu düzeltmesini rica ettik, noter yoluyla da rica ettik, yine 'Hayır' dedi. Hatta benim tarafımdan ödenmesi gerektiğini söyledi. Telaş yapıp düğümler atmanın gereği yok. Dursun başkana da belli bir saygı içerisindeyim. Keşke bu teminat ve rehinler olmasaydı.

"KAYINVALİDEM 1 AYDIR BİZDE KALIYORMUŞ YENİ ÖĞRENDİM"

"İnan edin iki aydır şirketime uğramadım. Yönetimdeki arkadaşlarımız, tapu kadastro memurları gibi çalışıyorlar. Mesai ve izin yok. Zamanım, sıfır. Kayınvalidem 1 aydır bizde kalıyormuş. Dün gece öğrendim. Eve biraz geç gittim, geç yatmıştım. Ses duydum, 'Kim var' dedim. Hanım, 'Annem var' dedi.

"ÖZBEK İBRA EDİLMESİN DEMEDİM"

"Galatasaray'da kimsenin borcu kalmaz. Dursun başkanın da kalmaz. Menajerin veya futbolcunun da kalmaz. Bununla ilgili telaş gösterip düğüm atmanın gereği yok. Mali Genel Kurulu için tek bir plan hazırlamadım. 'Özbek ibra edilmesin.' demedim. İbra verilmeyecekse de bir edep içerisinde, verilecekse de bir edep içerisinde olacak. Siz birinin hakkını yerseniz aynanın karşısına geçip gönül rahatlığıyla tıraş bile olamazsınız. Genel kurul ne derse o olur. Ben genel kurulun iradesine müdahale edemem."

"MAYIS'TA ADAYIM"

"Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Adnan Polat istifa edip seçime gitseydi yine başkan olurdu. Mayısta tekrar adayım diye söyledim. Ama sorun seçim çalışmamız veya projemiz var mı diye. Sıfır! Genel kurul teveccüh gösterirse devam edeceğiz Ne bir seçim çalışması ne bir taktik ne de bir projemiz yok. Sorunlarla o kadar uğraşıyoruz ki projelere vakit bulamıyoruz."

UEFA'NIN VERDİĞİ LİMİT 100 MİLYON EURO AŞILMIŞ

"3 yılda verilen taahhütlerden 130 milyon Euro'ya yakın zarar etmişiz. UEFA'nın verdiği marj 30 milyon Euro. 100 milyon Euro aşılmış."

TEŞEKKÜRLER CUMHURBAŞKANIM

UEFA, Türk takımlarının şampiyonalarda olmasını istiyor. Türkiye'nin futbol ülkesi olduğunu biliyor. Türkiye, futbolla yatıyor. Coğrafyamızdan dolayı iç ve dışta sıkıntılarımız çok. Futbol, halkımızın teselli noktası. UEFA'ya, 'Lütfen Galatasaray'ı destekleyin. Devletin de projeleri var." dedim. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Yeni yasa düzenlemesiyle elimizi çok rahatlattı. Türk takımlarını tolere edin dedik. Fenerbahçe ve Beşiktaş için konuşamam ama Galatasaray olarak bu durumu iki yılda düzelteceğimizin sözünü verdik.

"KOMBİNEDEN 17 MİLYON LİRA HASILAT ELDE ETTİK"

"Kombine ve bilet satışlarından iki ayda 17 milyon lira hasılat ettik. Bunları UEFA'ya hep anlattık, projeksiyona koyduk. Şampiyon olduğumuzda olacağımız durum, olamadığımızda bulunacağımız durumları da projeksiyonlara ekledik. Store'larda müthiş bir hareket var. Yıllık 80 milyon olan brüt cüro 120 milyona doğru gidiyor. Bunlar net kâr. Kombine ve bilet satışlarında 17 milyon lira, 2 aya yakın sürede hasılat elde ettik. Dün itibariyle 5+1 kampanyamıza 3.2 milyon lira hasılat geldi."

GALATASARAY KANATLANMAYA HAZIR KUŞ

"Kendileri de itiraf etti. Teksas'tan, Şili'ye; Güney Afrika'dan Avustralya'ya Galatasaray'ın adını bilmeyen yok. Diğer takımları küçümsemek için söylemiyorum. "G.Saray kanatlanmaya hazır kuş. Siz bunun kanatlarını kesersiniz." dedik."

"GARRY RODRIGUES'E TEKLİFLER VAR"

"Biz hep kötü boşanmışız. Prandelli ile bile davamız var. Menajerler, yardımcılar herkes bize dava açıyor. Badou Ndiaye'nin maliyeti bilinenden daha fazla yüksek. Garry Rodrigues'e teklif var. Değerini bulmadan ve teknik ekibimiz de onay vermeden satmayız. Google'da West Ham United'ın sağ bekinin fiyatına bakın. Bir bakıyorsunuz, 30 milyon euro."