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"İlk yarıda hiçbir şey yapamadık"

'nin 27. haftasında evinde 'u 1-0 mağlup ederek puanını 41'e yükselten Demir Grup spor'da teknik direktör karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada rakiplerinin ligdeki konumu itibariyle zor bir maç oynadıklarını belirtti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 23:00 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 23:02
Samet Aybaba İlk yarıda hiçbir şey yapamadık

Demir Grup spor Teknik Direktörü , 'nin 27. haftasında karşısında aldıkları galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Aybaba, rakibin ligde tutunma şansının az olması nedeniyle zor bir karşılaşma oynadıklarını belirtti.

Böyle maçlara ciddi bakmak gerektiğini dile getiren Aybaba, şunları kaydetti:

"Yıldız oyuncularımız bu işi bir an önce çözer, diye beklenti içindeydik. Maalesef, ilk yarı hemen hemen bir şey yapamadık. Golden sonra 3-4 pozisyonumuz var. Böyle maçlarda 3 puan kazanmak büyük keyif verici. Oyuncularımın her maçı böyle düşüneceklerini zannetmiyorum. Önümüzde çok ciddi ve zor maçlar var. Ünal hocayı kutluyorum. Futbol bu, çok iyi oynayıp kazanamadığımız maçlar var, çok kötü oynayıp kazandığımız sadece Karabükspor maçı vardı deplasmanda. Bugün çok kötü oynamadık ama özellikle ikinci yarı iyi oynayarak kazandık. Oyuncularımı kutluyorum."

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Samet Aybaba "İlk yarıda hiçbir şey yapamadık"
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