Bafetimbi Gomis'ten "Söz veriyorum. Trabzonspor'a gol atacağım"

Galatasaray yönetimi izdiham olabilir gerekçesiyle Bafetimbi Gomis
'in taraftara imza organizasyonunu Beyoğlu yerine Türk Telekom
Stadı içindeki Galatasaray Store
mağazasında yaptı. Ancak burası da taraftarın coşkusu için küçük kaldı. Soğuk havaya rağmen Aslantepe'deki organizasyona yaklaşık 2000 taraftar akın etti ve stat içinde uzun kuyruklar oluştu.
Gördüğü ilgi karşısında şaşıran Fransız golcü hayranlarını kırmadı ve bol bol imza verip herkesle fotoğraf çektirdi. Taraftarın derbilerde henüz gol atamadığını hatırlattığı Gomis, "Söz veriyorum Trabzonspor'a gol atacağım'' derken, "Şampiyon olacağız"
ifadesini kullandı. "GALATA SARAY'DA ÇOK MUTLUYUM" Saat
15.00'te başlayan ve bir saatte bitmesi planlanan imza günü taraftarın yoğun ilgisi nedeniyle 2 saati aşkın bir sürede tamamlandı. Organizasyonun ardından GS TV'ye konuşan Gomis, "Çok mutluyum. Taraftarlarımız sezon boyunca bize inanılmaz sevgi gösteriyorlar ve bizi destekliyorlar. Bizler de onlara böyle bir organizasyonla yanıt vermek istedik"
dedi. Fransız yıldız pazar günü oynayacakları Trabzonspor maçı için de "Önemli bir maç. Trabzon'daki maçta iyi bir sonuç alamamıştık. Kendimize güveniyoruz. 3 puan alacağız ve son 8 final maçını en iyi şekilde geçeceğiz"
ifadelerini kullandı. BAŞKAN CEN GİZ'LE STATTA MİNİ ZİRVE
GOMİS, stattaki imza gününün ardından Başkan Mustafa Cengiz
'i makamında ziyaret etti. Ziyarette yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Başkan Cengiz, Fransız yıldıza, "Bizimle birlikte olduğun için çok mutluyuz. İmza günündeki ilgiyi gördüm, inanılmazdı. Artık 8 maçımız kaldı, sonuna kadar savaşıp şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum ve sizlere güveniyorum" dedi.