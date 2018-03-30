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'ta Anderson ’nın alternatifi

Spor Toto Süper Ligi takımlarından , Anderson 'nın kararsız tavrı nedeniyle eski göz ağrısı 'ya yöneldi. Talisca'yı kadrosunda tutabilmek için 21 milyon Euro'luk bonservis maliyetini göze alan Beşiktaş, Brezilyalı oyuncunun kararsız tavırları nedeniyle B planı olarak Fransız oyuncuyu hazır tutuyor.

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018
Beşiktaş'ta Anderson Talisca’nın alternatifi Ben Arfa
'ta yaz transfer dönemi için 1 numaralı gündem maddesi uzun süredir Anderson 'nın takımda kalıp kalmayacağı… 21 milyon Euro'luk bonservis opsiyonunu kullanma kararı alan Beşiktaş yönetimi, Brezilya Milli Takımı'na seçilen başarılı oyuncunun sıcak bir tavır takınmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğramıştı. Başkan 'ın, "Oyuncu da gönüllü olmalı" diyerek mesaj verdiği Talisca'nın alternatifi de şimdiden belirlendi: Hatem Ben Arfa.

?PARİS'TE FORMA BULAMADI
İki sezon önce Nice'te yakaladığı çıkışın ardından Türk kulüplerinin gözdesi olan ancak 'den gelen teklifi değerlendiren Hatem 'nın yıldızı Fransız deviyle hiç barışmadı. Yılda 5 milyon Euro'luk kontratını bırakmayı reddeden Fransız 10 numara ile sonunda anlaşan PSG, oyuncuyu bu hafta içinde serbest bıraktı. 'de bu sezon maça çıkmamasına karşın yeteneklerinden şüphe duyulmayan Ben Arfa, Beşiktaş'ın listesine girdi.

MARİO GOMEZ MODELİ
Beşiktaş, Talisca'nın ayrılması halinde forvet arkası bölgesi için Ben Arfa planını devreye sokacak. Başkan Fikret Orman'ın yetenekli 10 numaraya 2 yıllık sözleşme önermesi bekleniyor. Siyahbeyazlılar, oyuncuya bonservis bedeli ödemeyeceği için alsat sınırı sorununu da rahatlıkla aşacak. Siyah-beyazlıların Fiorentina'da çok kötü bir sezon geçirdikten sonra Türkiye'de coşan Mario Gomez'e benzer bir şekilde Ben Arfa'yı rehabilite ederek verim almayı planladığı düşünülüyor.
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Beşiktaş'ta Anderson Talisca’nın alternatifi Ben Arfa
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