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Tecrübe mi gençlik ateşi mi Fransız hoca, Arsenal’den yaşlı olduğu için mi ayrılacak yoksa başarısız olduğu için mi? SABAH Spor, Avrupa futbolunda oyuna hükmeden yaşlısı genci teknik adamları araştırdı

Giriş Tarihi: 30.3.2018