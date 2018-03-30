Tecrübe mi gençlik ateşi mi

Sir Alex Ferguson
'un Manchester United
'dan ayrılığı sonrasında İngiltere Premier Lig'de en uzun süreli görev yapan teknik adam ünvanını 22 yılla elinde bulunduran Arsenal'in hocası Arsene Wenger'in sezon sonunda Londra kulübüyle yollarını ayrılacağı yüksek sesle dillendirilirken,
futbol dünyasında yeni bir polemik doğdu. Fransız teknik adamın 14 yıldır kupa kazanamadığı Arsenal'de kendisine yöneltilen eleştirilerin "yaş ayrımcılığı"
taşıdığını ve 68 yaşında olmasında dolayı kendisine emekli gibi davranıldığını ifade etmesi Avrupa'nın majör liglerindeki teknik adamların araştırmayı gerektirdi. EN YAŞLI HOCA HEYNCKES (72)
Türkiye Süper Ligi'nde en yaşlı iki teknik adam Şenol Güneş ve Fatih Terim'in şampiyonluk yarışı kıran kırana sürerken, İngiltere, İspanya ve İtalya'da görev yapan en yaşlı teknik adamlar orta sıra takımlarla liglerinde mücadele ediyorlar. Premier Lig'de Leicester City'e mucizevi şampiyonluğu kazandıran Ranieri, Fransa Ligi'nde Nantes ile 6. sırada yer alırken, Bayern Münih, kurt hocası Jupp Heynckes ile uzak ara şampiyonluğa koşuyor. NE DEDİLER? LEVENT TÜZEMEN
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Yaşlanarak değil yaşayarak Teknik
adamlıkta asla "Yaşlı ya da genç" ayrımı yapmam. Ben hocaların kazandıkları başarılara ve çalıştıkları kuruma kattıkları değerlere bakarım. Arsenal taraftarlarının "Yaşlandı. Artık gitmeli" dediği 68 yaşındaki Arsene Wenger'i yaşından dolayı yargılamak yanlış olur. Arsenal'in uzun yıllardır şampiyon olamaması, Chelsea, M United, M.City gibi kulüplerin gerisinde kalması, Avrupa'da kupa kaldıramaması yüzünden taraftarların "Wenger başarısız. "Bıraksın" yorumuna katılırım. Örneğin Türkiye'de şampiyonluğa oynayan dört takımın hocalarının yaşlarına bakalım: Fatih Terim: 65.. Abdullah Avcı: 55.. Şenol Güneş: 66.. Aykut Kocaman: 53.. Terim 43 yaşında Kocaman 46 yaşında şampiyonlukla tanıştı. Bir teknik adamın yaşına değil düşüncelerinin yaşlanıp yaşlanmadığına bakmak gerekir. Tecrübe de yaşlanarak değil yaşanarak kazanılır. BÜLENT TİMURLENK
Değişmeyen kaybeder... Premier
Lig menajerlerinin sınırsız yetkileri tüm transferden ve takım yönetiminden sorumlu olmaları işlerinde özgürlük sağladığı gibi büyük bir baskı da yaratıyor. Taraftar, başarısızlığın hesabını teknik adama kesiyor. Bu yönüyle 14 yıldır şampiyon olamayan Arsenal taraftarının Wenger'e gereğinden fazla sabrettiğini söyleyebiliriz. Futbolcuyu yerli-yabancı yerini iyi ve kötü diye ayırdığım futbol dünyasında da teknik adamın yaşlı olanı genç olanı iyidir diyebilmem mümkün değil. Kendini yenileyen, günümüz futboluna ayak uyduran ve geçmişindeki başarılarla saygı gören teknik adamların yaşına kimse bakmaz. Futbol devrim yaratan, bir kulübün kaderini değiştiren teknik adamların oyunu... Jürgen Klopp-Dortmund; Diego Simeone-Atletico Madrid, Maurizio Sarri-Napoli, Şenol Güneş-Beşiktaş bunun en yakın tarihli ve başarılı örnekleri...