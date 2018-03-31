12 kulüpten menajerlere 55.5 milyon TL

TFF, Şubat ayı sonu itibarıyla kulüplerin menajerlere yaptığı ödemeleri açıkladı. Federasyona 12 kulüp bildirim yaparken, toplam ödeme günün kur hesabıyla 55 milyon 557 bin 916 TL oldu. Sezon başındaki transfer hamleleriyle dikkat çeken G.Saray, futbolcu menajerlerine en çok para ödeyen takım oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 3.5 milyon Euro ödeme ile ilk sırada yer aldı. G.Saray'ı 2.2 milyon Euro ve 804 bin TL ile Medipol Başakşehir takip etti.

BEŞİKTAŞ'TAN SADECE 75 BİN EURO

Listenin 3'üncü sırasına 1 milyon 442 bin Euro ile F.Bahçe kuruldu. En az ödeme yapan takım ise Akhisar oldu. Yeşil-siyahlı ekip, menajerlere sadece 59 bin TL ödedi. Göztepe, 120 bin TL ile listenin ikinci sırasında yer aldı. Beşiktaş da menajerlere yaptığı az ödeme ile dikkat çekti. Siyahbeyazlı kulübün, menajerlere yönelik masraf kalemi 75 bin Euro tuttu.