Antalyaspor - Bursaspor (Canlı)

Antalya Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan Antalyaspor - Bursaspor maçını Halil Umut Meler yönetiyor.
Antalyaspor: 0 - Bursaspor: 0 (MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN)
Takımların kadroları şöyle:
ANTALYASPOR: Ruud Boffin, Nazım Sangare, Johan Djourou, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Hakan Özmert, Charles, Maicon, Deniz Kadah, Milan Jevtovic, Souleymane Doukara
Yedekler: Ferhat Kaplan, Yusuf Çelik, Musa Nizam, William Vainqueur, Chico, Harun Alpsoy, Emre Güral
BURSASPOR: Harun Tekin, Barış Yardımcı, William Troost-Ekong, Titi, Aziz Behich, Mikel Agu, Furkan Soyalp, Jires Kembo-Ekoko, Pablo Batalla , Abdullahi Shehu, Bogdan Stancu
Yedekler: Muhammed Şengezer, Ertuğrul Ersoy, Onur Atasayar, Yusuf Erdoğan, Gheorghe Grozav, John Bostock, Sinan Bakış, Dzon Delarge, Moussa Sow