Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Antalyaspor - Bursaspor (Canlı)

- (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında , 'u konuk ediyor.

Giriş Tarihi: 31.3.2018 15:57 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 15:59
Antalyaspor - Bursaspor (Canlı)

Antalya Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan - maçını Halil Umut Meler yönetiyor.

Antalyaspor: 0 - Bursaspor: 0 (MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN)

Takımların kadroları şöyle:

ANTALYASPOR: Ruud Boffin, Nazım Sangare, Johan Djourou, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Hakan Özmert, Charles, Maicon, Deniz Kadah, Milan Jevtovic, Souleymane Doukara
Yedekler: Ferhat Kaplan, Yusuf Çelik, Musa Nizam, William Vainqueur, Chico, Harun Alpsoy, Emre Güral

BURSASPOR: Harun Tekin, Barış Yardımcı, William Troost-Ekong, Titi, Aziz Behich, Mikel Agu, Furkan Soyalp, Jires Kembo-Ekoko, Pablo Batalla , Abdullahi Shehu, Bogdan Stancu
Yedekler: Muhammed Şengezer, Ertuğrul Ersoy, Onur Atasayar, Yusuf Erdoğan, Gheorghe Grozav, John Bostock, Sinan Bakış, Dzon Delarge, Moussa Sow

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalyaspor - Bursaspor (Canlı)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN