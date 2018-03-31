Avrupa’da Türk devrimi

Cenk Tosun
'un Everton ile 2 golünün ardından, Enes Ünal
Villarreal ile 17 dakikada 2 gol atarken, bu sezon Avrupa futbolunda 10 Türk adından sıkça bahsettirdi. İşte öne çıkan Türk futbolculardan bazıları: Enes Ünal:
Atletico Madrid'i 17 dakikaya sığdırdığı iki golle yıkan Enes Ünal, Villarreal ile 24 maçta 5 gol attı, 3 asist yaptı. Enes, La Liga
'da haftanın 11'inde hücum hattında Messi ve Ronaldo ile beraber yer aldı. Yunus Mallı:
Geçtiğimiz sezon
Mainz 05 ve Wolfsburg
formaları ile
43 maçta 9
gol atıp, 9
asist yapan
milli futbolcu,
bu sezon
ise Bundesliga'da
Wolfsburg ile 25
maçta 5 gol attı, 3
asist yaptı. Çağlar Söyüncü:
Alman ekibi Freiburg'da bu sezon 25 maçta 2 bin 99 dakika süre alan 21 yaşındaki Çağlar, Bundesliga'da 1 gol atarken, maç başına 2,2 hava topu kazanma ve yüzde 58 ikili mücadele kazanma yüzdesi ile oynuyor. Tayfun Korkut:
Stuttgart'ta teknik adamlık koltuğuna oturan 43 yaşındaki Tayfun Korkut
kendisi öncesi maç başına 1 puan toplayan Alman ekibi ile bu ortalamayı 2,43'e çıkardı. Korkut, çıktığı 7 Bundesliga maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve takımı düşme potasından uzaklaştırdı. Cenk Tosun: Premier Lig
'de
Everton forması ile Stoke City
ağlarına
2 gol bırakan Cenk,
yeni takımı ile rakip
kalelere gönderdiği
son 6 isabetli şutta 4
gol attı ve ligin devre
arasında transfer
olan isimleri içinde
en golcü oyuncu
durumuna geldi.
Cenk daha önce
Burnley ve
Brighton&Hove
Albion'ı üzmüştü. Ömer Toprak:
Borussia Dortmund'un en fazla süre alan 4. ismi durumunda olan Milli futbolcu Ömer Toprak
, bu sezon Bundesliga'da 31 maçta 2 bin 323 dakika süre alırken, 1 de asist yaptı. Cengiz Ünder:
Avrupa'nın en iyi çıkış yakalayan gençleri arasında yer alan ve 2018'in en skorer ismi durumunda bulunan 20 yaşındaki Cengiz Ünder
, Roma'da 6 gol, 1 asist yaparken, bu tabloyu 2018 yılında çıktığı 12 maçta çizdi. Hakan Çalhanoğlu:
22 milyon Euro karşılığında
Milan'a transfer olan 24
yaşındaki Milli futbolcu, bu
hafta Chievo karşısında golünü
atmayı başardı. Hakan, hafta
arasında İngiltere'de oynanan Arsenal
maçında da UEFA Avrupa
Ligi'nin en şık gollerinden
birini atmayı başardı. Başarılı
ayak, Milan ile bu sezon 5 gol
attı, 8 asist yaptı. Ferdi Kadıoğlu:
Hollanda liginde adından sıkça bahsettiren ve en son Tolunay Kafkas ile Milli Takım için bir araya gelen 19 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu
, 6 gole ulaşmayı başardı Mustafa Saymak:
Zaman zaman Türk ekipleri ile de adı anılan 25 yaşındaki Mustafa Saymak
, Hollanda Eredivisie ekibi Zwolle ile çıktığı 27 lig maçında 11 gol kaydetmeyi başardı. Mustafa ayrıca 2 de asist yapmayı bildi. 'TÜRKLERİ TAKİP EDİYORUZ'
Cengiz Ünder transferinde başrolde olan İtalya Serie A ekibi Roma'nın Sportif Direktörü Monchi, milli stoper Çağlar Söyüncü
'yü takip ettiklerini açıkladı. Monchi yaptığı açıklamada, "Galatasaray altyapısından takip ettiğimiz isimler var. Ama Türk oyuncular hakkında isim veremem" açıklamasını yaptı. ?ARSENAL'DEN ÇAĞLAR'A 30 MİLYON STERLİN
Premier Lig'in köklü ekiplerinden Arsenal, Bundesliga takımı Freiburg'un formasını giyen milli savunmacı Çağlar Söyüncü'nün transferi için harekete geçti. İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre, İngiliz ekibi Arsenal'in uzun zamandır takip ettiği 21 yaşındaki Çağlar Söyüncü için 30 milyon sterlin (165 milyon lira) gözden çıkardığını öne sürüldü. Eğer Arsenal, Freiburg'un istediği 30 milyon sterlini öderse Çağlar 'En yüksek bedelle satılan Türk oyuncu' rekorunun sahibi olacak.