Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Bayern Münih'ten Borussia Dortmund'a farklı tarife

'ten 'a farklı tarife

Bundesliga'nın 28. haftasında , konuk ettiği 'u 6-0 mağlup etti

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018 22:03 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 22:06
Bayern Münih'ten Borussia Dortmund'a farklı tarife

1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider , ağırladığı 'u 6-0 mağlup ederek, şampiyonluk yolunda avantajını sürdürdü.

Allianz Arena'da oynanan ve 75 bin seyircinin izlediği ligin 28. hafta karşılaşmasına hızlı başlayan ev sahibi ekip, 5. ve 44. dakikada , 14. dakikada , 23. dakikada ve 45+1'de 'nin golleriyle ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Bavyera ekibi, 87. dakikada Lewandowski ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund'da Türk oyuncu , 78. dakikada 'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bayern Münih, aldığı galibiyetle puanını 69'a yükseltti ve tarihindeki 28. lig şampiyonluğuna çok yaklaştı. Borussia Dortmund ise 48 puanla 3. sırada kaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayern Münih'ten Borussia Dortmund'a farklı tarife
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN