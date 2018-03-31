Ödemiş'in Fildişi Sahilli oyuncusu Alex'in Efe kültürü hayranlığı

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AL ekibi Ödemişspor'da top koşturan Fildişi Sahilli
oyuncu Yannick Alex Kore, futboldaki becerisinin yanında Efelik kültürüne olan ilgisi, samimiyeti ve dostluğuyla ilçe halkının sevgisini kazandı. Efe kültürünün önemli merkezlerinden olan Ödemiş'te halk oyunları ekiplerini izledikten sonra bu oyunu öğrenmeye karar veren Alex, Ödemiş İlkkurşun Efeler Derneği'nin kursuna katıldı. BİZ DE EFELER GİBİ SAVAŞTIK
Alex, 7 yıldır yaşadığı Türkiye
'de Van
'dan Edirne
'ye kadar çok sayıda takımda oynadığını, bu kültüre artık alıştığını belirterek Ödemiş'te ise en güzel günlerini geçirdiğini ifade etti. Yaşadığı tüm kentlerin kültürünü merak ettiğini, daha önce halay öğrendiğini dile getiren Alex, Ödemiş'te de zeybeğe ilgi duyduğunu anlattı.
Bu oyunun ülkesindekinden çok farklı olduğunu ancak çıkış noktalarının aynı olduğunu aktaran Alex, Fildişi'nde sömürgecilere karşı verilen savaşlarla anılan dansların bulunduğunu, Efelerin de düşmanlara karşı mücadele verdiğini öğrendiğinde çok sevindiğini aktardı.