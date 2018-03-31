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Ödemiş'in oyuncusu Alex'in Efe kültürü hayranlığı

’de 7 yıldır ’dan ’ye kadar birçok takımda forma giyen futbolcu Alex, son takımı Ödemiş’te tanıştığı Efe kültürüne hayran kaldı

Giriş Tarihi: 31.3.2018
Ödemiş'in Fildişi Sahilli oyuncusu Alex'in Efe kültürü hayranlığı
bAL ekibi Ödemişspor'da top koşturan oyuncu Yannick Alex Kore, futboldaki becerisinin yanında Efelik kültürüne olan ilgisi, samimiyeti ve dostluğuyla ilçe halkının sevgisini kazandı. Efe kültürünün önemli merkezlerinden olan Ödemiş'te halk oyunları ekiplerini izledikten sonra bu oyunu öğrenmeye karar veren Alex, Ödemiş İlkkurşun Efeler Derneği'nin kursuna katıldı.

BİZ DE EFELER GİBİ SAVAŞTIK
Alex, 7 yıldır yaşadığı 'de 'dan 'ye kadar çok sayıda takımda oynadığını, bu kültüre artık alıştığını belirterek Ödemiş'te ise en güzel günlerini geçirdiğini ifade etti. Yaşadığı tüm kentlerin kültürünü merak ettiğini, daha önce halay öğrendiğini dile getiren Alex, Ödemiş'te de zeybeğe ilgi duyduğunu anlattı. Bu oyunun ülkesindekinden çok farklı olduğunu ancak çıkış noktalarının aynı olduğunu aktaran Alex, Fildişi'nde sömürgecilere karşı verilen savaşlarla anılan dansların bulunduğunu, Efelerin de düşmanlara karşı mücadele verdiğini öğrendiğinde çok sevindiğini aktardı.
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Ödemiş'in Fildişi Sahilli oyuncusu Alex'in Efe kültürü hayranlığı
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