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15 ay sonra kadroda

’ın yıldız isimlerinden , uzun bir aradan sonra kadroya dahil oldu. West Ham’dan sakat olarak dönen ve tedavi olan Töre, Alanyaspor karşısında kadroda yer buldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018 19:17 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 19:20
Gökhan Töre 15 ay sonra kadroda
'ın 2015-2016 sezonunda yaşadığı şampiyonluğun ardından o dönem siyah-beyazlı takımın eski hocası Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'a kiralık olarak giden , 1 Ekim 2016'da oynadığı Middlesbrough karşılaşmasının ardından sakatlanmış ve operasyon geçirmişti. West Ham'dan Beşiktaş'a geri dönen 26 yaşındaki futbolcu, 15 ay aradan sonra bir karşılaşmada kadroya girdi. Uzun süren tedavi döneminin ardından milli maçlar için lige verilen arada takımla birlikte çalışmalara başlayan Töre, tarafından Alanyaspor karşılaşmasında kadroya dahil edildi.
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Gökhan Töre 15 ay sonra kadroda
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