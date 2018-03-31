Hani benim gençliğim!

Altyapısından oyuncu çıkarmakta zorlanan ve son dönemlerde milli takım
lara da oyuncu göndermekte güçlük çeken Beşiktaş
, Fenerbahçe
ve Galatasaray
, U21
düzeyinde yer verdiği oyuncularla vasatın altında kaldı. Bu üç ekibin U21 takımlarının kadrolarında son üç yılda 231 oyuncu yer alırken, bu isimlerin 146'sı kademe düştü.
Bu oyuncuların 40 tanesi amatör lige giderken, 57 oyuncu ise 3. Lig'in yolunu tuttu. 32 futbolcunun 2. Lig'de yer aldığı listede, 12 oyuncu ise TFF
1. Lig'de forma şansı arıyor. Öte yandan 5 futbolcu ise kendisine halen daha forma giyecek bir kulüp bulamadı. HER 4 İSMİN BİRİ AMATÖR KÜMEDE
Takımların amatör kümeye gönderdiği isimler incelendiğinde ise Beşiktaş bu alanda başı çekmekte. Siyah beyazlı takımın U21 kadrosunda yer verdiği 86 ismin 20'si an itibarıyla amatörde forma giyerken, Galatasaray'ın ise 83 isminin 18'i kendisine amatörde şans arıyor. Fenerbahçe'de 62 oyuncunun sadece 2'si amatöre giderken, sarı-lacivertliler 1533 dakika ile (5 isim) A Takımda bu oyunculara en fazla süre veren ekip oldu.
Bu değer Galatasaray'da 208 dakika (3 isim), Beşiktaş'ta 461 dakika (5 isim). A Takımlarda bu sezon kendisine forma şansı bulan 13 oyuncunun ortalama aldıkları sürenin miktarı ise 169 dakikada kaldı. 208 MİLLİ DAVETİN 14'Ü ÜÇ TAKIMA
U21
takımlarından son üç sezonda istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, Ümit Milli Takım'a da yeterli sayıda oyuncu gönderemedi. 2016 yılından bu tarafa 12 farklı rakip için 208 kişilik kadro daveti takımlara yapılırken, bu oyuncuların hiçbiri Galatasaray'dan olmadı. Fenerbahçe (7) ve Beşiktaş (7) 8 farklı oyuncu için 14 davet alırken, Trabzonspor
bu davet sayısına tek başına ulaştı. Bu alanda zirve ise 26 kez oyuncuları davet alan Bursaspor
'un oldu. 148 İSİM 30 YAŞ VE ÜZERİ U21 takımlarından
oyunculara A takımlarda yeterince süre verilmezken, ligde ve kupada forma giymiş oyuncular dikkate alındığında kadrolarda 148 oyuncu 30 yaş ve üzerinde bulunuyor. Avrupa'nın en yaşlı ligi durumunda bulunan Süper Lig'de ekiplerin yaş ortalaması ise 28,81'e ulaştı. SİNAN VARDAR DİYOR Kİ
Bunun tek bir sebebi var ülkemizde kulüpleri yönetenler hiçbir şekilde üretmeye önem vermiyor. Bu yüzden kulüpleri batma noktasına getirdiler. Bu çocuklar yukarılarda yer bulamadıkları için kaybolup gidiyor. Ben yıllardır söylediğim gibi Türk futbolcular dünyanın en yetenekli gençleri. Kulüpleri yönetenler maalesef bu gençlerimizin değerini bilmiyorlar. Büyük bir hazine de yok olup gidiyor ülkede.