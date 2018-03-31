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'u Salah kurtardı

, geriye düştüğü maçta Mısırlı yıldızı Salah'ın son dakikalardaki golüyle 'ı 2-1 mağlup etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018 16:54
Liverpool'u Salah kurtardı

İngiltere Premier Lig'de oynanan 32. hafta mücadelesinde , deplasmanda 'ı 2-1 yendi.

Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Crystal Palace, sezonu ilk dört takım arasında bitirmek isteyen Liverpool'u Selhurst Park'ta ağırladı.

Başkent temsilcisi 13. dakikada Luka Milivojevic'in penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarının hemen başında Sadio Mane ile beraberliği yakalayan Liverpool, sezonun formda ismi Mısırlı 'ın 84. dakikada attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Liverpool, bu galibiyetle puanını 66'ya çıkarırken, Crystal Palace 30 puanda kaldı.

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Liverpool'u Salah kurtardı
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