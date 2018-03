Trabzonspor'a Okay Yokuşlu müjdesi

Trabzonspor'da yarın oynanacak olan Galatasaray maçı öncesi sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu'yla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Milli Takım'ın Karadağ ile oynadığı maçta sakatlanan 24 yaşındaki oyuncunun Trabzon'a geldikten sonra MR'ı çekildi. Sağ ayak bileğinde darbeye bağlı ödem meydana gelen Okay'a çekilen MR sonuncunda korkulan olmadı. Oyuncunun, Galatasaray maçına kadar yapılacak tedavi programı ve maç günü uygulanacak iğne tedavisi ile oynama ihtimalinin yüksek olduğu belirlendi. Yine de yıldız oyuncunun oynayıp oynamayacağı maç günü yapılacak son kontrollerde kesinlik kazanacak.



MUTLULUĞUN FOTOĞRAFI

Okay Yokuşlu dün Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla adeta sakatlığını kısa sürede atlatacağı mesajını verdi. Mutluluğu gözlerinden okunan Okay, fotoğrafı 'Günaydın' mesajıyla yayınladı.



İSKENDER GÜNEN DİYOR Kİ

Bazı oyuncular takımı için büyük önem taşır, yokluğunda oyunda sorunlar baş gösterir. Okay da takımı için çok önemli bir isim. Nerede görev verilirse verilsin mücadele gücü ile her maç katkı veren bir oyuncu. Galatasaray maçında sahada bulunmasının takım için bu yüzden önemli olduğu gerçeği var. Okay ne zaman görev verilirse verilsin işini çok iyi yapan tam bir profesyonel.

YOK BÖYLE BİLET KOLEKSİYONU!