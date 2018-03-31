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Özbek’in parası kalmaz

Başkanı Cengiz: , , ve da kulübe para verdi ama hiçbiri dile getirmedi. Galatasaray Kulübü’nde kimsenin parası kalmaz

Giriş Tarihi: 31.3.2018
Özbek’in parası kalmaz

Başkanı , A Spor'da yayınlanan 'Yaşasın Hafta Sonu' programının konuğu oldu. İşte sonucu merakla beklenen Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurulu öncesi başkan Cengiz'in dikkat çektiği noktalar:
, , ve da kulübe para verdi ama hiçbiri bu durumu dile getirmedi. Galatasaray'da kimsenin parası kalmaz.
Sayın Dursun Özbek, zamanında nakit sıkışlığını gidermek için çalışmış... Sayın başkana teşekkür ediyoruz ancak keşke temlik koydurmasaydı.

EN ÇOK LİSELİLER DESTEKLİYOR
Bizim kökümüz Lise'dir. "Liseliler atılıyormuş" vs. gibi sözler var. En çok çalıştığım insanlar Liseli arkadaşlar. Beni en çok destekleyen kesim Liseliler. İnsan kendi zırhını içinde taşır. Bu lafları edenlere şiddetle karşı çıkıyorum.
Rodrigues'e teklifler var. 'de oynayan vasat bir sağ bekin 30 milyon Euro değeri var. Rodrigues ancak ve ancak değerini bulur ve teknik ekip de onay verirse satılabilir.
Hukuk olarak bakınca her şey doğru ama Ndiaye'nin bize maliyeti bilinenden daha yüksek.
Nagatomo, barış elçisi oldu. Japonya Federasyonu, Nagatomo'yu hazır tuttuğumuz için teşekkür mektubu gönderdi. Kalmasını istiyoruz, olmazsa B planımız var.

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Özbek’in parası kalmaz
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