Özbek’in parası kalmaz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, A Spor'da yayınlanan 'Yaşasın Hafta Sonu' programının konuğu oldu. İşte sonucu merakla beklenen Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurulu öncesi başkan Cengiz'in dikkat çektiği noktalar:

Mehmet Cansun, Özhan Canaydın, Ünal Aysal ve Adnan Polat da kulübe para verdi ama hiçbiri bu durumu dile getirmedi. Galatasaray'da kimsenin parası kalmaz.

Sayın Dursun Özbek, zamanında nakit sıkışlığını gidermek için çalışmış... Sayın başkana teşekkür ediyoruz ancak keşke temlik koydurmasaydı.

EN ÇOK LİSELİLER DESTEKLİYOR

Bizim kökümüz Lise'dir. "Liseliler atılıyormuş" vs. gibi sözler var. En çok çalıştığım insanlar Liseli arkadaşlar. Beni en çok destekleyen kesim Liseliler. İnsan kendi zırhını içinde taşır. Bu lafları edenlere şiddetle karşı çıkıyorum.

Rodrigues'e teklifler var. Premier Lig'de oynayan vasat bir sağ bekin 30 milyon Euro değeri var. Rodrigues ancak ve ancak değerini bulur ve teknik ekip de onay verirse satılabilir.

Hukuk olarak bakınca her şey doğru ama Ndiaye'nin bize maliyeti bilinenden daha yüksek.

Nagatomo, barış elçisi oldu. Japonya Federasyonu, Nagatomo'yu hazır tuttuğumuz için teşekkür mektubu gönderdi. Kalmasını istiyoruz, olmazsa B planımız var.