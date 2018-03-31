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Toroğlu: "Ben olsam 'yu oynatmam!"

A Spor yorumcusu , -Aytemiz mücadelesinin ilk yarısını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 31.3.2018 21:06 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 21:08
Toroğlu: Ben olsam Negredo'yu oynatmam!

Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

iyi oynuyor mu? Oynamıyor ama iyi mücadele ediyorlar, Alanya'ya top aynatmadılar. Alanya'da oynamadı. İstanbul'da büyüklere karşı böyle oynayamazsın.

Gol vari gol. Gol çok güzel. Talisca'nın standart golü. Biraz dikkatli bir kaleci kurtarabilirdi. Golden başka beşiktaş ne yaptı? Bence pozisyonu yok.

İki takımda topu kapıyorlar ama birbirlerine veriyorlar. Topu alıp iki pas yapıp karşı takıma görüyorlar. Bu sezon ilk defa gördüm bunu.

Erman Toroğlu Beşiktaş-Alanyaspor maçını yorumladı: "Ben olsam Negredo'yu oynatmam!"

Beşiktaş orta sahası iyi değil. Oğuzhan'da kuvvet yok. Beşiktaş keyif vermiyor ama maç böyle giderse alır. Alanya'da iyi oyuncular var. ama Beşiktaş'ın üstüne gitmiyor. Böyle oynarlarsa maçı çeviremezler, tesadüfi bir gol ile çeviriler. Beşiktaş'ın arka tarafını zorlayamazsan gol bulamazsın.

maskeyle oynuyor, geçen senenin gol kralı yedek. Aldığın gol kralını oynatmıyorsun. Ben olsam bu tip maçlarda mecbur değilsem maskeli oyuncuyu oynatmam. Kolay değil maskeyle oynamak.

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