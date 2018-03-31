Galatasaray, uğurlu 3'lüyü Trabzonspor karşısında bozmayacak

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı 11'i için gözler orta saha bölgesinde oluşacak. Özellikle ağır bir diz sakatlığını atlatan takımın bel kemiği Fernando'nun Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşmesi orta sahadaki alternatifleri bir kez daha kısıtladı. Trabzonspor'a karşı Ryank Donk ön liberoda görev yapacak. Donk'a orta sahada Selçuk İnan ve Younes Belhanda destek verecek. Galatasaray bu sezon Donk-Selçuk-Belhanda üçlüsünün birlikte oynadığı 4 lig maçında da kazanmayı başardı. Donk, Selçuk ve Belhanda'nın ilk 11'de olduğu maçlarda sarı-kırmızılılar Antalyaspor, Bursaspor, Kardemir Karabükspor ve Konyaspor'u mağlup etti. Bu durum Fernando'nun yokluğu açısından bir nebze teselli olarak görülüyor.

PASTAYI SELÇUK YEDİRDİ

?Florya'da teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idman öncesinde futbolcular, takım arkadaşları Ryan Donk'un 32. yaş günü için pasta kesti. Donk'a pastayı takım kaptanı Selçuk İnan yedirdi.