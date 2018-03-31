Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray, uğurlu 3'lüyü Trabzonspor karşısında bozmayacak

, uğurlu 3'lüyü karşısında bozmayacak

'da, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçı öncesinde Fernando’nun cezası canları sıksa da Ryan Donk-- Younes üçlüsünün Galatasaray’a maç kazandırması yüzleri güldürüyor. , Trabzonspor karşısında bu üçlüyü bozmayı düşünmüyor.

Giriş Tarihi: 31.3.2018
Galatasaray, uğurlu 3'lüyü Trabzonspor karşısında bozmayacak

'ın maçı 11'i için gözler orta saha bölgesinde oluşacak. Özellikle ağır bir diz sakatlığını atlatan takımın bel kemiği Fernando'nun Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşmesi orta sahadaki alternatifleri bir kez daha kısıtladı. Trabzonspor'a karşı Ryank Donk ön liberoda görev yapacak. Donk'a orta sahada ve Younes destek verecek. Galatasaray bu sezon Donk-Selçuk-Belhanda üçlüsünün birlikte oynadığı 4 lig maçında da kazanmayı başardı. Donk, Selçuk ve Belhanda'nın ilk 11'de olduğu maçlarda sarı-kırmızılılar Antalyaspor, Bursaspor, ve Konyaspor'u mağlup etti. Bu durum Fernando'nun yokluğu açısından bir nebze teselli olarak görülüyor.

PASTAYI SELÇUK YEDİRDİ
?Florya'da teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman öncesinde futbolcular, takım arkadaşları Ryan Donk'un 32. yaş günü için pasta kesti. Donk'a pastayı takım kaptanı Selçuk İnan yedirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, uğurlu 3'lüyü Trabzonspor karşısında bozmayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN