8’de 8 yemeği

Fenerbahçe'de seçim rüzgarı tüm hızıyla esmeye devam ederken, şampiyonluk ihtimali halen çok güçlü olan futbol takımı dün bir araya geldi. Yöneticiler Ali Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu, teknik direktör Aykut Kocaman ve futbolcular, Kandilli Borsa Restoran'da öğle yemeği yedi. Yemekte konuşan Roman Neustadter, kendilerini zor bir 8 hafta beklediğini ancak takım olarak bu periyodu en iyi şekilde aşacaklarını söyledi.

PUAN KAYBINA TAHAMMÜL YOK

Rus Milli Takımı'na seçilen Roman, Fenerbahçe'ye geri döndüğü için hayli mutlu olduğunu belirterek, "Böyle yemekler takım birlikteliği için önemli. Tesislerde de birlikte yemek yiyoruz ama bu aynı şey değil. Kayserispor maçı öncesi çok güzel bir organizasyon oldu" dedi. Öte yandan yemekte yöneticiler ve kaptanlar, kalan 8 haftanın önemine dikkat çekerek puan kaybına tahammülleri kalmadığını ifade etti ve tüm takımın birbiri için mücadele etmesinin zamanının geldiğini belirtti.

JANSSEN İDMANDA

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti. Aralık ayından beri sakat olan Hollandalı futbolcu Janssen dün ilk defa idmana çıktı ve takımdan ayrı düz koşu yaptı. Doktor gözetiminde çalışan Janssen'in biraz daha zamana ihtiyacı olduğu öğrenildi.

KONGREYE DOĞRU

Rekor kırılabilir

F.bahçe'de aidat yatırma işlemi dün gece sona erdi. 3 Haziran'daki seçim öncesi aidatını yatıran üye sayısının 25 bin barajını aştığı ifade edildi. Aziz Yıldırım-Mehmet Ali Aydınlar seçiminde 9 bini ilk kez aşan kongrede kullanılan oy sayısının ikiye katlanması bekleniyor. Kongrenin tecrübeli isimleri, "Normalde 25 bin yatırılan aidat varsa, yüzde 10 fire olur, yani 22-23 bin civarı katılım gerçekleşir" yorumunu yapıyor. F.Bahçe, 20 bin barajını aşarak Türk spor tarihinde yeni bir rekora daha imza atabilir.

Başkan Kayseri'de

F.bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bugün Kayseri'ye takımdan önce gidecek. Yıldırım 17:30'da Kayseri F.Bahçe Evi'nin temel atma törenine katılacak. 20:00'de ise Radisson Blu Hotel'de Kayserili üyelerle bir araya gelecek. F.Bahçe futbol takımı ise bugün 14:00'teki idmanın ardından 17:30'da Sabiha Gökçen'den kalkacak özel uçakla Kayseri'ye gidecek.

'Altınordu yaptı...'

Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç, seçim çalışmaları kapsamında önceki akşam İzmir'de genel kurul üyeleriyle buluştu. Ali Koç hedefindeki kulüp yapısıyla ilgili şunları söyledi: "Oyun tarzı olan, kendi oyuncularını yetiştiren, ekonomik transfer yapan bir kulüp yapısından bahsediyoruz. Benim çok sevdiğim Altınordu bunu yaparken, biz niye yapamayalım."