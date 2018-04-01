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3 puanı 3 golle aldı

'de 'in forma giydiği , ligde kalma mücadelesi veren 'i 3-0 mağlup ederek puanını 51'e yükseldi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018 18:39 Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 18:39
Arsenal 3 puanı 3 golle aldı

'de , Emirates Stadı'nda 'yi ağırladı. 'in formasını giydiği Arsenal, ligde zor günler geçiren Stoke City'yi 3-0 mağlup ederek puanını 51'e yükseltti.

İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen karşılaşmada Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 75. dakikada penaltıdan, 86. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang ve 89. dakikada penaltıdan Alexandre Lacazette kaydetti.

Ev sahibi takımda 90 dakika forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu Mesut Özil, Arsenal'in kazandığı ilk penaltıda faule maruz kalan isim oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Arsenal, bir maç eksiğiyle 51 puana ulaştı ve 6. sırada yer aldı. Stoke City ise 27 puanla 19'unculukta kaldı.

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Arsenal 3 puanı 3 golle aldı
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