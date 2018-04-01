Beşiktaş şampiyonluk yarışında fire vermedi!

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Beşiktaş mücadeleyi Talisca'nın attığı tek golüyle 1-0 kazandı.





BEŞİKTAŞ 1-0 AYTEMİZ ALANYASPOR



Şampiyonluk yarışında kazaya uğramak istemeyen Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Vodafone Park Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 19:00'da başladı. Mücadeleyi Barış Şimşek yönetti.

Beşiktaş zorlu mücadeleyi Talisca'nın golüyle 1-0 kazandı

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



9. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mbilla'nın şutunda topu kaleci Fabri kornere çeldi.



22. dakikada sağ kanatta ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan'ın yerden içeriye verdiği topu kaleci Haydar oyun alanı içine uzaklaştırdı.



24. dakikada ceza sahası dışına seken topta Negredo'nun gelişine yaptığı vuruş üstten auta çıktı.



24. dakikada sol kanatta topla buluşan Babel'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Haydar kornere çeldi.



29. dakikada sağ kanatta topla buluşan Talisca'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0



40. dakikada Atiba'nın hatasında topu kapan Emre'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



42. dakikada Negredo'nun pasında topla buluşan Talisca'nın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



57. dakikada Emre'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Velinton'un şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere çıktı.



64. dakikada Efecan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Fernandez'in şutu üstten auta çıktı.







Stat: Vodafone Park



Hakemler: Barış Şimşek xx, Kemal Yılmaz xx, Mehmet Metin xx



Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan xx, Pepe xx, Tosic xx, Caner xx, Atiba xx, Tolgay xx (Necip dk. 80 ?), Oğuzhan xx, Talisca xx (Love dk. 85 ?), Babel xx, Negredo x (Lens dk. 63 xx)



Yedekler: Tolga, Utku, Mustafa, Fatih , Vida, Gökhan Töre, Larin



Teknik Direktör: Şenol Güneş



Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Gassama xx, Tzavellas xx, Welinton xx, NSakala xx, Taha xx (Ioannis dk. 46 xx), Sackey xx, Efecan x (Matos dk. 71 x), Emre xx, Fernandes xx, MBilla x (Villafanez dk. 46 xx)



Yedekler: Ufuk, Birol, Carneiro, Fofana, Cenk, Emre, Barış



Teknik Direktör: Mesut Bakkal



Gol: Talisca (dk. 29) (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Tolgay, Atiba, Oğuzhan, Necip, Love (Beşiktaş), Velinton, Sackey (Alanyaspor)

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, fırtına gibi esmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların başarılı ismi, Alanyaspor ağlarını da havalandırdı ve ligdeki gol sayısını 11'e çıkarttı.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca, Alanyaspor karşısında attığı golle bu sezonki 11. golünü kaydetti. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa, Trabzonspor ve Göztepe karşılaşmalarında gol sevinci yaşayan Talisca, Cenk Tosun'un Everton'a gitmesinin ardından forvet bölgesine daha yakın oynayarak gol sayısını katladı. Sezonun ikinci yarısına fırtına gibi başlayan Brezilyalı futbolcu, Antalyaspor deplasmanında 2 gol bulurken, Beşiktaş bu maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bir sonraki hafta siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısında yine 2-1'lik sonuçla galip gelirken, Talisca bu maçta da fileleri 2 kez havalandırdı.

KUPA MAÇLARINDA DA BOŞ GEÇMEDİ

Beşiktaş, ligin ikinci yarısında Talisca'nın gol attığı bütün maçlardan galibiyetle ayrıldı. Antalya ve Kasımpaşa karşılaşmalarında fileleri 2'şer kez havalandıran Talisca, Karabükspor maçında da aynı tarifeyi uyguladı ve Beşiktaş'ın 5-0 kazandığı maçta 2 gol kaydetti. Gençlerbirliği önünde takımının tek golünü atan Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı maçın da yıldızı olmayı başardı. Talisca son olarak Alanyaspor'u da boş geçmedi. Yıldız futbolcu 29. dakikada rakiplerinden sıyrılıp yaptığı uzun mesafeli vuruşla kaleci Haydar'ı mağlup etmeyi başardı ve takımını öne geçirdi. Brezilyalı futbolcu karşılaşmanın 85. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından yerini Vagner Love'a bıraktı. Talisca ikinci yarıda oynanan kupa maçlarında da fileleri havalandırmaya devam etti. Yıldız oyuncu Gençlerbirliği ve Fenerbahçe karşılaşmalarında gol attı. Ligin ikinci yarısında birçok forvetten daha fazla gol atan Talisca, ligde 8, kupada da 2 gol bularak 2018 yılında 10 gol atmayı başardı.