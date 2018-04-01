Beşiktaş’tan sürpriz 11

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor karşısına beklenmeyen bir 11'le çıktı. Querasma'nın cezası nedeniyle Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Başakşehir maçlarında ilk 11'de oynamasına rağmen katkı veremeyen Lens'i kulübeye çeken Güneş, sağ kanatta Talisca'ya görev verdi. Boşta kalan formayı da Oğuzhan Özyakup aldı. Oğuzhan böylece ligde 5 maç sonra ilk 11'e girdi. Tecrübeli futbolcu son olarak 21. haftadaki Karabük maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Atiker Konya, Trabzonspor ve F.Bahçe maçlarında kadroda yer almasına rağmen görev alamayan Oğuzhan, Gençlerbirliği ve Başakşehir karşısında ise sonradan oyuna dahil oldu. Sakatlığını atlatan Pepe de 3 maç sonra defanstaki yerini aldı.

?GÖKHAN TÖRE 682 GÜN SONRA

Güneş'in dün geceki bir başka sürprizi Gökhan Töre idi. Geçen sezon başında İngiltere'nin West Ham ekibine kiralanan ancak sakatlık nedeniyle fazla oynama fırsatı bulamayan Gökhan Töre, 682 gün sonra Beşiktaş'ta kadroda yer aldı. Gökhan, en son 2015-16 sezonunun son haftasında Konya ile 18 Mayıs 2016'da oynanan maçta yedek başlayıp 59. dakikada oyuna girmişti.

SARI KART AĞIR OLDU

Oğuzhan maçtan sonra şunları söyledi: İlk yarı olumluydu, iyi başladık, agresif başladık, golü de bulduk. Bu sezon çoğu maçta ikinci golü bulmakta zorlanıyoruz. İkinci yarı bize yakışmayan bir performans vardı.

Ev imizde biraz daha farklı skorlu bir sonuca gitmemiz gerekiyor. İkinci golü, üçüncü golü bulmamız lazım...

Benim pozisyonumda sarı kart biraz ağır oldu. İlk yarıda bir pozisyonum var, orada sarı gösterse bir şey diyemem. Hakemlerin de işi zor. Çok baskı olunca... Benim pozisyonumda sarı kartı vermeyecekti ama sonra nedense kartı gördüm.

NEGREDO ÖZEL MASKEYLE

Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynadığı maçta elmacık kemiği kırılan ve ameliyat edilen Negredo dün gece Alanyaspor karşısında özel maskeyle forma giydi. Ancak 63'üncü dakikada yerini Lens'e bırakan Negredo oynadığı bölümde tek bir şut atıp isabet sağlayamadı.

Q7 EŞİYLE İZLEDİ

?Beşiktaş'ta cezaları nedeniyle forma giyemeyen Quaresma ile Medel, karşılaşmayı tribünden takip etti. Maçı büyük bir heyecanla izleyen ikili, taraftarlardan da ilgi gördü.

1 GÖRÜŞ FATİH DOĞAN

Oğuzhan'ı anlamadılar

Beşiktaş'ın Başakşehir maçında kaybolan ruhu Alanyaspor karşısında geri dönse de 3 puanı kazandıracak taktiksel çözümlerde ciddi bir geri dönüş yaşanmadı. Lens'in kenara çekilip Oğuzhan Özyakup'la orta sahanın güçlendirilmesi Başakşehir maçında top yapamayan Beşiktaş için doğru hamleydi. Ancak sahada iyi oynayan Oğuzhan'ı ne anlayan bir arkadaşı ne de bitirici ara paslarını alabilecek Cenk gibi bir golcü vardı. Negredo'dan bir Cenk çıkmayacağı gibi tek forvet oynayan takımlar için ideal bir santrfor ve golcü rolünü üstlenemeyeceği iyice aşikar oldu... Talisca'nın golü olmasa Beşiktaş'ın hücum yetersizliğini aşması daha da zorlaşırdı. Golü atan Talisca taraftarın kahramanı olabilir! Ancak frikikler olmasa özellikle topsuz alanda Talisca'nın 2 maçtır performansı iyi değil. Ve bu zaman zaman takıma yük oluyor. Beşiktaş her hafta cezalı ve eksiklerle oynuyor. Atiba, Tolgay ve Oğuzhan'ın Göztepe maçına aynı anda cezalı duruma düşmesi büyük handikap. Dün gece 3 puanı Talisca aldı. Ancak bu forvetlerle haftaya kim kurtarır o belli değil..