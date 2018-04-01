CANLI | Galatasaray - Trabzonspor

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Maçla ilgili tüm gelişmeleri sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebileceksiniz.

GALATASARAY 11'İ: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis

TRABZONSPOR 11'İ: Onur, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz