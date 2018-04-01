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'in 27. haftasında ile , 'da karşı karşıya gelecek.

Giriş Tarihi: 1.4.2018 17:38 Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 17:50
CANLI | Galatasaray - Trabzonspor

Futbol Takımı, 'in 27. haftasında 'u ağırlayacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Maçla ilgili tüm gelişmeleri sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebileceksiniz.

GALATASARAY 11'İ: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Rodrigues, ,

TRABZONSPOR 11'İ: Onur, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

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CANLI | Galatasaray - Trabzonspor
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