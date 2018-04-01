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'in kontratında problem çıktı

Eskişehirspor'dan İsveç İsveç 1. Ligi 'e transfer olan , kontratında bulunan bir pürüz nedeniyle ilk maçta kadroya alınmadı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 00:00
Erkan Zengin'in kontratında problem çıktı

İsveç 1. Ligi (Allsvenskan) maçları bu hafta başladı. 'in Eskişehirspor'dan transfer olduğu , sahasında IK Sirius takımını 3-1 yendi. Kontratında pürüz çıkan Erkan Zengin, maçı 40 bin Hammbarby taraftarı ile birlikte tribünden izledi. Yeşil-beyazlı taraftarlar, Zengin'e büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Öte yandan Hammbarby kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Eskişehirspor'un Erkan Zengin'in, Hammbarby kulübü ile yaptığı anlaşmayı kabul etmediği için ilk maçta oynatamadıkları belirtildi. Konunun yakından takip edildiği ve problem giderilince Erkan Zengin'in takımda yer alacağı bildirildi.

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Erkan Zengin'in kontratında problem çıktı
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