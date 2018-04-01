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taraftarından 'a sert tepki!

'in 27. haftasının dev maçında , Türk Telekom Stadyumu'nda 'u konuk ediyor. İlk yarıya, 'nın, 'a yaptığı hareket damga vurdu.

Giriş Tarihi: 1.4.2018 19:54 Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 20:22
Galatasaray taraftarından Fırat Aydınus'a sert tepki!

'de oynanan 27. hafta karşılaşmasında , 'u konuk ediyor.

Karşılaşmaya Trabzonsporlu futbolcu 'nın, 11. dakikada Galatasaray kaptanı 'a yaptığı hareket damga vurdu. Pereira, köşe direğinin yanında topu saklamaya çalışan Selçuk'un sol ayak bileğine bastı.

Bu hareketin ardından Selçuk İnan yerde kalırken karşılaşmanın hakemi oyunu devam ettirdi. Aydınus'un bu kararına Galatasaray taraftarı yoğun tepki gösterdi.

RIDVAN DİLMEN: "NET KIRMIZI KART"

Rıdvan Dilmen, pozisyonla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Hakemin Pereira'ya kırmızı kart göstermesi lazımdı, net kırmızı kart. Pozisyona sinirlendi ve geldi oyuncuya bastı. Selçuk'a yaptığı hareket kırmızı." ifadelerini kullandı.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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Galatasaray taraftarından Fırat Aydınus'a sert tepki!
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