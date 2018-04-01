Galatasaray taraftarından Fırat Aydınus'a sert tepki!

Spor Toto Süper Lig'de oynanan 27. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk ediyor.

Karşılaşmaya Trabzonsporlu futbolcu Joao Pereira'nın, 11. dakikada Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'a yaptığı hareket damga vurdu. Pereira, köşe direğinin yanında topu saklamaya çalışan Selçuk'un sol ayak bileğine bastı.

Bu hareketin ardından Selçuk İnan yerde kalırken karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi. Aydınus'un bu kararına Galatasaray taraftarı yoğun tepki gösterdi.

RIDVAN DİLMEN: "NET KIRMIZI KART"

Rıdvan Dilmen, pozisyonla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Hakemin Pereira'ya kırmızı kart göstermesi lazımdı, net kırmızı kart. Pozisyona sinirlendi ve geldi oyuncuya bastı. Selçuk'a yaptığı hareket kırmızı." ifadelerini kullandı.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.