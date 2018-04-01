Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray kendi sahasında Trabzonspor'u 2-1 yenerken, mücadelenin ardından Türk Telekom Stadyumu'nun skorbordunda yayınlanan görsel, tartışma yarattı.

Karşılaşma bitiminin hemen ardından statta bulunan skorbordda "Şampiyonların kupası müzesinde olur. Galatasaray Stadyum Müzesi ve Turu, ziyaretçilerini bekliyor" yazılı görsel tepki çekti.

Galatasaray-Trabzonspor maçındaki skorbord yazısı olay oldu!

GÖNDERME FENERBAHÇE'YE Mİ YAPILDI?

Fenerbahçe Kulübü'nün geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile 1959 yılı öncesi şampiyonluklar için başvuru yapacaklarını belirtmesinin ardından bu görselin paylaşılmasının Trabzonspor'a mı, yoksa Fenerbahçe'ye mi gönderme olduğu büyük bir merak duygusuna sebebiyer verdi.

ABDÜRRAHİM ALBAYRAK: "YARIN İŞİNE SON VERECEĞİZ"

Konuyla ilgili Galatasaray'dan ilk açıklama Abdürrahim Albayrak'tan geldi. A Spor Yorumcusu Levent Tüzemen'le iletişime geçen Albayrak, "Skor tabelasında o yazıyı yazan kişinin yarın işine son vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İşte Abdürrahim Albayrak'ın Levent Tüzemen'e gönderdiği mesaj

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA!

Gelen tepkilerin ardından Galatasaray resmi internet sitesinden bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün oynanan Galatasaray -Trabzonspor maçı sonrası stadyumdaki skorboard aracılığıyla yapılan yayın tamamen müze ile ilgili gereksiz bir tanıtım yazısıdır.

Trabzonspor ya da herhangi bir değerli rakibimiz hedef alınarak yapılmamıştır.

Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilecek bu tanıtım yayından derhal kaldırılmıştır.

Bu gereksiz yayın ile ilgililer hakkında gereken soruşturmanın yapıldığını, herhangi bir kastımız olmadığını Trabzonspor camiası ve spor kamuoyuna samimiyetle bildiririz.

Galatasaray Spor Kulübü"

TRABZONSPOR'DEN TEPKİ!

Trabzonspor da resmi internet sitesinden bir mesaj yayınlayarak Galatasaray'a tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:

Bu akşam Galatasaray ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığımız karşılaşmanın ardından stadyumdaki skorbordda yansıyan ifadenin ne anlama geldiğini herkes gibi biz de merak ediyoruz. Galatasaraylı yetkililere soruyoruz: Hiçbir amaca hizmet etmeyen bu ifade hangi maksatla; hangi kurum ve şahıslar kastedilerek kullanılmıştır? Acilen cevap beklediğimizi belirtir, kamuoyuna saygıyla duyururuz.