Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yenen Galatasaray, zirvedeki yerini korudu.

Müsabakada Galatasaray'ı galibiyete taşıyan golleri 7. dakikada Sofiane Feghouli ve 60. dakikada Bafetimbi Gomis atarken, Trabzonspor'un tek golünü ise 90+2. dakikada Jurac Kucka kaydetti

Bu sonuçla puanını 57'ye yükselten Galatasaray, en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 1 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekibi galibiyete taşıyan isimlerden Sofiane Feghouli, bu sezon ligde 7. golüne ulaşırken, Bafetimbi Gomis ise krallık yarışında 26 golle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

TRABZONSPOR'U 3 MAÇ ARADAN SONRA YENDİ

Trabzonspor'a karşı ligdeki son 3 maçını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, bu talihsizliğini kırdı.

Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunda Trabzonspor'a karşı 8. haftada evinde oynadığı müsabakayı 1-0, 25. haftada konuk olduğu maçı ise 2-0 kaybederken, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise bordo-mavili takıma deplasmanda 2-1 yenilmişti.

Rakibini bu kez 2-1 yenerek şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyete imza atan Galatasaray, bu kötü seriyi de bitirdi.

GÜÇLÜ RAKİPLERİNE KARŞI KAZANAMAMA SERİSİNİ BİTİRDİ

Galatasaray, son dönemde güçlü rakipleriyle oynadığı maçlardaki kazanamama serisini Trabzonspor önünde sonlandırdı.

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki önemli rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 16 lig maçında galibiyet göremezken, bordo-mavili ekip önünde şanssızlığını bitirdi.

Galatasaray, 2015-2016 sezonunun 22. haftasında, 21 Şubat 2016'da Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçtan sonra söz konusu takımlar karşısında 16 maç üst üste kazanamazken, bu maçlardan 11 mağlubiyet ve 5 beraberlikle ayrılmıştı.

EVİNDE 20. MAÇTA DA YENİLMEDİ

Trabzonspor'u ağırlayan Galatasaray, iç sahada kaybetmeme serisini 20 müsabakaya çıkardı.

Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, ardından Türk Telekom Stadı'nda çıktığı 20. resmi maçta da yenilgi yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, sahasında son 20 resmi maçta 18 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, evinde oynadığı son 16 lig maçında ise 15 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

BAŞKANLAR MAÇ ÖNCESİ YEMEKTE BULUŞTU

Galatasaray ve Trabzonspor başkanları, müsabaka öncesi yemekte bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'yı, Türk Telekom Stadı'nda verdiği yemekte ağırladı.

İki kulüp başkanı, yemekte dostluk mesajları verdi.

STATTA ÖZEL KONUKLAR

Galatasaray Kulübü, iki özel konuğunu Trabzonspor karşılaşmasında ağırladı.

Çanakkale Biga'da yaşayan ve sosyal medyada Galatasaray'ı ilk kez canlı izleme isteğini dile getiren Halim Avcı ile Fenerbahçe deplasmanına gidiş esnasında otobüsten düşerek yaralanan Onur Arslanpençesi, Trabzonspor müsabakasını kulübün davetlisi olarak Türk Telekom Stadı'nda izledi.

Öte yandan, Galatasaray-Trabzonspor müsabakasını 46 bin 672 biletli izleyicinin takip ettiği duyuruldu.