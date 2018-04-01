Spor Toto Süper Ligi'nin 27. haftasında oynanan dev maçta Galatasaray, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Öte yandan güne damgasını vuran olay Türk Telekom Stadyumu'ndaki skorbordda yer alan "Şampiyonların kupası müzesinde olur" ibaresi oldu.

Konuyla ilgili ilk olarak Abdürrahim Albayrak, skor tabelasına o yazıyı yazan kişinin işine son verileceğini açıklarken takip eden süreçte Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinden resmi açıklamalar yayımlandı. Sarı kırmızılılar bu yazının herhangi bir takımı hedef almadığını açıklarken Trabzonspor ise yaptığı resmi açıklamada, Galatasaray'dan açıklama beklediğini belirtti.

"YAZIYI SON DERECE YAKIŞIKSIZ BULDUK"

Son olarak Trabzonspor Başkan Yardımcısı Gökhan Saral, A Spor canlı yayınında olayı değerlendirdi. Gökhan Saral yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray camiasının bize karşı 'Hoşgeldin'den sonra devre arasında skorborda yansıyan çirkin, kabul edilemez yazısını son derece yakışıksız bulduk. Camiamız da yönetimimiz de başkanımız da bundan rahatsız oldu. Ben de kamuoyla Trabzonspor camiası adına bu konuyla ilgili düşüncelerimizi paylaşmak istedim."

"GALATASARAY BAŞKANI VE YÖNETİMİNDEN ÖZÜR BEKLEMEKTEYİZ"

Galatasaray cephesinden gelen açıklamada bu olayla ilgili soruşturmanın yapıldığı belirtilirken Saral, sarı kırmızılılardan gelen bu açıklamayla ilgili "Bu açıklama konuyu geçiştirmek amacıyla yapılmış bir açıklamadır. Abdurrahim Albayrak beyefendinin 'Bunu yapanın görevine son vereceğiz.' açıklaması da bizim için yeterli değildir. Daha önce 'Hoşgeldin 2011-12 şampiyonu Trabzonspor' pankartını asan Galatasaray camiasını biz böyle hatırlamak isterdik. Bu açıklamalar bizim için yeterli değildir. Biz Galatasaray başkanından ve yönetiminden özür beklemekteyiz. Aksi takdirde bu olay, camialar arasında bu bir kırılmaya yol açacaktır." ifadelerini kullandı.

Gökhan Saral "Galatasaray'dan özür bekliyoruz"