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attı, Burak sessiz

Galatasaray-Trabzonspor maçında iki takım golcüleri de karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların golcüsü Bafetimbi gol atarken, bordo-mavililerin forveti ise ses kaldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018 21:46 Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 21:49
Gomis attı, Burak sessiz

'in 27. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında ligin golcüleri de karşı karşıya geldi.

Gol krallığında zirvede olan Bafetimbi ile takipçisi , müsabakaya 11 başladı. 2-1 sarı-kırmızılıların üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada sarı-kırmızılıların golcüsü Gomis, rakip fileleri havalandırdı. Bordo-mavililerin yıldızı Burak ise maçı gol atamadan tamamladı.

Gol krallığı yarışında Gomis, 26 golle zirvede yer alırken, Burak ise 20 golle ikinci sırada bulunuyor.

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Gomis attı, Burak sessiz
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