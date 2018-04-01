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'nın golü dev maça damga vurdu

'in 27. haftasında , evinde 'u 2-1 mağlup ederek lig liderliğini korumayı başardı. Karşılaşmaya damga vuran gol ise Trabzonspor'un Slovak yıldızı 'dan geldi.

Giriş Tarihi: 1.4.2018 21:10 Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 21:37
Juraj Kucka'nın golü dev maça damga vurdu

'de 27. hafta mücadelesinde , Türk Telekom Stadyumu'nda 'u 2-1 mağlup ederek puanını 57'ye çıkardı ve lig liderliğini korudu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Sofiane Feghouli ve 60. dakikada Bafetimbi Gomis atarken, Trabzonspor'un tek golü 'dan geldi.

Kucka, 90+2'de orta sahadan yaptığı muhteşem vuruşla Galatasaray file bekçisi Muslera'yı avladı ve farkı 1'e indirdi.

Bu gol Galatasaray tribünlerinden büyük bir alkış alırken galibiyet için yeterli olmadı.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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Juraj Kucka'nın golü dev maça damga vurdu
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