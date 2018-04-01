Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 57'ye çıkardı ve lig liderliğini korudu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Sofiane Feghouli ve 60. dakikada Bafetimbi Gomis atarken, Trabzonspor'un tek golü Juraj Kucka'dan geldi.

Kucka, 90+2'de orta sahadan yaptığı muhteşem vuruşla Galatasaray file bekçisi Muslera'yı avladı ve farkı 1'e indirdi.

Bu gol Galatasaray tribünlerinden büyük bir alkış alırken galibiyet için yeterli olmadı.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.